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تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في غزة مع تراجع الإمدادات واستمرار الغارات

الخميس 10 سبتمبر 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في غزة مع تراجع الإمدادات واستمرار الغارات



نيويورك/وكالات /

حذّر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، من أن مخزون الإمدادات الأساسية في قطاع غزة بات غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، في ظل استمرار نقص التمويل والقيود الصارمة التي تعيق قدرة شركاء الأمم المتحدة على إعادة تزويد هذه المخزونات.

وأوضح دوغاريك، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الأربعاء، نقلاً عن شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني، أن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجمات الأخرى لا تزال تستهدف مناطق مكتظة بالسكان، مما يعرّض المدنيين لمزيد من المخاطر ويتسبب في أضرار واسعة بالممتلكات والبنية التحتية المدنية.

وأشار إلى غارة جوية إسرائيلية نُفذت يوم الثلاثاء واستهدفت مبنىً في مخيم البريج قرب دير البلح، حيث تقع مدرستان تابعتان للأمم المتحدة كانتا تستخدمان كمراكز إيواء مؤقتة للنازحين، إلى جانب مخبز مدعوم من الأمم المتحدة. وأسفر الهجوم عن فقدان نحو 100 أسرة لمساكنها وممتلكاتها.

وجدد دوغاريك تأكيد الأمم المتحدة على ضرورة احترام وحماية المدنيين والأعيان المدنية في جميع الأوقات، بما في ذلك مراكز الإيواء والمنشآت الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

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