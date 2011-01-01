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غزة: اشتباكات في ساحة الخلفاء بمخيم جباليا بعد تقدم المليشيات بدعم جوي

الخميس 10 سبتمبر 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اشتباكات في ساحة الخلفاء بمخيم جباليا بعد تقدم المليشيات بدعم جوي



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ337 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال الاحتلال أسير محرر مبعد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بحي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

ونعت كتائب القسام عضو مجلسها العسكري ان الاسير المحرر المبعد ضمن صفقة وفاء الاحرار 2011: فرح حامد من رام الله الذي استشهد اثر غارة جوية اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة.

وواصلت طائرات الاحتلال تدمير المنازل في قطاع غزة ودمرت ستة منازل في مختلف مناطق القطاع .

وليلا حاولت قوة من ميليشيات وعملاء الاحتلال التقدم تجاه ساحة الخلفاء الراشدين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونجح مقاومون باستهدافها بعبوات كثيفة من الرصاص.

وتدخل الاحتلال مستخدما نيران أسلحته بكثافة وقنابل الإنارة لتأمين انسحابهم.

واستهدف جيش الاحتلال عدة منازل ما اسفر عن شهيد وعدد من الجرحى، وأطلقت الزوارق الحربية النار تجاه مراكب الصيادين.

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