فرنانديز ينضم لمانشستر سيتي برقم قياسي بريطاني يبلغ 125 مليون جنيه

وكالات /سما/

لندن/سما- أعلنت مانشستر سيتي، ليل الثلاثاء الثاني من أيلول/سبتمبر 2026، ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي برقم قياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بلغت قيمة الصفقة 125 مليون جنيه إسترليني (167 مليون دولار)، ووقّع فرنانديز عقداً يمتد خمسة أعوام مع ناديه الجديد. يعادل هذا الرقم الرقم القياسي البريطاني السابق الذي حققه ليفربول حين أنفق المبلغ ذاته لضم المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك من نيوكاسل الموسم الماضي.

يأتي الانتقال بعد أشهر من التوتر بين فرنانديز وتشيلسي. عبّر اللاعب البالغ 25 عاماً عن رغبته في مغادرة ستامفورد بريدج الموسم الماضي، ما أثار استياء جماهير النادي. استبعده المدرب الإسباني تشابي ألونسو من تشكيلة تشيلسي في المباراتين الأخيرتين في أعقاب هذه التطورات.

قال فرنانديز في منشور وداعي عبر إنستغرام: «أريدكم أن تعلموا أن الأيام الأخيرة لم تكن سهلة لي، والحقيقة أنني لم أكن في وضع جيد. الحياة عبارة عن قرارات، وأنا الآن أجد نفسي مضطراً لاتخاذ أحد هذه القرارات الصعبة».

أدى المدرب الجديد لمانشستر سيتي، الإيطالي إنتزو ماريسكا، الذي عمل مع فرنانديز سابقاً في تشيلسي، دوراً رئيسياً في إتمام الانتقال. يأتي الضم بعد رحيل عدد من لاعبي خط الوسط المهمين عن الفريق، منهم الإسباني رودري إلى برشلونة، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني الآخر نيكو غونزاليس، والهولندي تيجاني رايندرز.

سيشارك فرنانديز في تشكيل وسط ملعب يضم الدولي الإنجليزي إيليوت أندرسون والوافد الجديد المغربي أيوب بوعدي. أنفق مانشستر سيتي أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على تعزيز خط الوسط هذا الموسم.

قال فرنانديز في بيان رسمي: «كل لاعب يرغب في أن يكون جزءاً من ناد مثل هذا، لأن الجميع يعرف الإدارة الجيدة لسيتي. إنه ناد بُني لتحقيق النجاح. إذا نظرتم إلى التشكيلة، ستجدون أن سيتي يمتلك الجودة في كل مركز. أريد أن أتعلم من زملائي الجدد، وأن أصبح لاعباً أفضل».

أحرز فرنانديز لقب كأس الكونفرنس الأوروبية وكأس العالم للأندية خلال فترته مع تشيلسي، التي بدأت في 2023 حين انضم من بنفيكا البرتغالي بصفقة قدرت بـ 106 ملايين جنيه إسترليني.

قال المدير الرياضي لمانشستر سيتي، البرتغالي هوغو فيانا، عن فرنانديز: «إنه لاعب وسط متكامل يتمتع بمهارات فنية عالية، يعمل بجد، وقادر على التسجيل». وأضاف فيانا: «أن يخوض نهائي كأس العالم مرتين، وأن يحرز ألقاباً كبرى في عدة دول وهو في الخامسة والعشرين فقط، فهذا يختصر كل ما تحتاج إلى معرفته عن عقليته واحترافيته وجودته الفنية. نحن سعداء جداً بضمّه، ونعتقد بقوة أنه سيجعل فريقنا أفضل».

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