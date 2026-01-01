ترامب يتعهد بدفع هذا المبلغ لكل مواطن أمريكي إذا فاز الجمهوريون بانتخابات الكونغرس ..

القدس المحتلة / سما /

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الافتتاحية من المؤتمر غير المعتاد للحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي، الأربعاء، بمهاجمة الديمقراطيين ووصفهم بالمتطرفين، والدفاع بشدة عن الحرب مع إيران، متعهدا بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي إذا احتفظ حزبه بالسيطرة على مجلسي الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد يكلف هذا المقترح ما لا يقل عن تريليون دولار، ما يجعله غير واقعي من الناحيتين المالية والسياسية، لكنه عكس فيما يبدو تقدير ترامب بأنه يحتاج إلى خطوات جريئة لإنعاش فرص الجمهوريين، في الوقت الذي يحاول فيه الديمقراطيون الاستفادة من انخفاض معدلات تأييده في السباقات الانتخابية المتقاربة في أنحاء البلاد.

وأصر ترامب على جعل الانتخابات المقبلة تتمحور حوله شخصيا، رغم عدم وضوح ما إذا كان ذلك سيساعد حزبه أم يضره. ويغيب كثير من الجمهوريين عن الفعالية التي تستمر يومين في دالاس، بينما يأمل آخرون في أن يسلط حضورهم الضوء عليهم على المستوى الوطني، في الوقت الذي يعملون فيه على حشد أنصار ترامب في عام لا يظهر فيه اسمه على بطاقات الاقتراع.

وقال الرئيس الأمريكي: “إذا سلمنا مستقبل أمريكا إلى الديمقراطيين من اليسار الراديكالي، فستقضي أمتنا العقد المقبل بأكمله في محاولة استعادة عافيتها”. وأضاف: “صوتوا للجمهوريين، وسنترك العالم وراءنا لأجيال قادمة”.

وحث ترامب الحشد على التعامل مع الانتخابات كما لو أنه يخوضها شخصيا في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إن هناك نحو 35 سباقا انتخابيا رئيسيا في مجلسي الشيوخ والنواب، في الوقت الذي يأمل فيه حزبه في الحفاظ على السيطرة على الكونجرس. وتعهد “بالذهاب إلى كل واحدة من تلك الولايات”، مشيرًا إلى أنه قد يزور بعضها مرارا.

لكنه تحدث أيضا مرارا عن الحرب ضد إيران، وبدا حتى أنه يقر بأنها أضرت بالاقتصاد الأمريكي. وقال ترامب: “كنا نحقق أداء رائعا”، قبل أن يتوجه إلى مستشاريه الاقتصاديين قائلا: “أكره أن أفعل هذا بكم”، موضحا أنه كان بحاجة إلى بدء الصراع لأن إيران كانت ربما “على بعد أسبوعين، أو ثلاثة أسابيع، من امتلاك سلاح نووي”.

ودافع ترامب كذلك عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مؤكدا أن الاضطرابات الاقتصادية ستكون جديرة بالثمن.

لكن أكثر تصريحات ترامب إثارة كانت تعهده قائلا: “إذا فاز الجمهوريون بمجلس الشيوخ والنواب، وبفضل قوتنا الهائلة ونجاحنا الاقتصادي، فسأمنح كل مواطن بالغ في الولايات المتحدة أرباحا بقيمة 5 آلاف دولار”.

وقال الرئيس إن الشرط الوحيد سيكون أن ينفق المستفيدون الأموال داخل البلاد، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطة.

وأضاف: “سيطلق عليها اسم أرباح ترامب”.

وجاء التجمع في الوقت الذي يحاول فيه الجمهوريون تعزيز الحماس مع دخول السباق مرحلته الأخيرة قبل يوم الانتخابات، رغم المخاوف الاقتصادية للناخبين وعدم رضاهم عن الحرب في إيران. ووصف المشاركون الديمقراطيين بأنهم شيوعيون أو مناهضون لأمريكا أو حتى أشرار، بينما قدم الجمهوريون أنفسهم باعتبارهم البديل القائم على “المنطق السليم”.

وخصص ترامب عدة دقائق من خطابه للإشادة بالمدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون، الذي يخوض سباقا صعبا على مقعد في مجلس الشيوخ في الولاية التي تُعد عادة أكبر الولايات ذات الأغلبية الجمهورية في الولايات المتحدة.

وقال ترامب عن باكستون: “قد لا يتحدث بصورة مثالية تمامًا، وقد لا يكون أفضل رجل مظهرا رأيته في حياتي… لكنه يستحق أن يكون عضو مجلس الشيوخ المقبل عن ولايتكم”.