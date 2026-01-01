وفد من حماس برئاسة النونو يزور ماليزيا ويلتقي مسؤولين وقيادات مجتمعية

وكالات /سما/

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تكثيف الجهود السياسية والقانونية والشعبية لعزل الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة خلال زيارة وفد قيادي إلى ماليزيا، ضرورة مواصلة التحرك الدولي لحماية حقوق الفلسطينيين وتمكينهم من تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وبحث الطرفان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين وسياسات الضم والتهجير في الضفة الغربية.

وتناولت اللقاءات محاولات الاحتلال تغيير هوية مدينة القدس وفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وشدد الوفد على أهمية تعزيز وحدة الأمة حول القضية الفلسطينية والقدس، وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والقانونية والشعبية، داعيًا إلى استمرار المواقف الماليزية الداعمة للحقوق الفلسطينية.

والتقى الوفد خلال الزيارة مسؤولين وقيادات حزبية وسياسية ومجتمعية ماليزية، كما شارك الوفد برئاسة طاهر النونو في مؤتمر الحزب الإسلامي الماليزي "PAS"، ممثلًا عن رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية

ونقل النونو تحيات الحية إلى القيادة والشعب الماليزي، معربًا عن تقدير الحركة لمواقف ماليزيا، قيادة وحكومة وأحزابًا وشعبًا، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وتزامنت مشاركة وفد حماس في المؤتمر السنوي الـ72 لحزب "PAS" مع تأكيد الحزب دعمه للقضية الفلسطينية، فيما شدد ممثل الحركة خلال المؤتمر على أهمية استمرار الدعم الماليزي للشعب الفلسطيني.