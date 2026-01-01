كشف تفاصيل سرية عن دبابة إسرائيلية أثارت جدلا واسعا في لبنان خلال الساعات الأخيرة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل الدبابة التي أثارت جدلا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تداول مقاطع مصورة تظهر ما بدا وكأنه "أشعة ليزر" تنطلق من برجها في قرية زوطر الشرقية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الدبابة الظاهرة في المقاطع هي من طراز "ليون كينغ"، وهي دبابة كانت تعد سرية حتى فترة قريبة.

وأضافت: "كانت إسرائيل قد سمحت سابقا بالإفصاح عن وجود دبابات في سلاح المدرعات تتمتع بقدرات خاصة، أبرزها القدرة المتطورة على تحديد المواقع بدقة عالية".

وبخصوص الأضواء الوامضة التي ظهرت في التسجيلات وشبهها المراقبون بأشعة الليزر، أشارت المصادر الأمنية إلى أن "هذه الأضواء ناتجة عن تأثيرات بصرية مرتبطة بطريقة التصوير ومدة التعريض الضوئي، وليست انبعاثات ليزرية فعلية".

ويأتي هذا التوضيح بعد أن شهدت الساحة اللبنانية نقاشا وتفسيرات متعددة من خبراء عسكريين حول طبيعة الجهاز المثبت على الدبابة، حيث تراوحت التكهنات بين كونه نظاما لاعتراض الطائرات المسيرة أو نظاما لكشف التهديدات، قبل أن تحسم هيئة البث الإسرائيلية الجدل بالكشف عن ماهية الدبابة وطبيعة الظاهرة البصرية.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"