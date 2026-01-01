ضربات صاروخية إيرانية تستهدف قاعدة أمريكية بالأردن وتلحق أضراراً بطائرات عسكرية.

وكالات /سما/

أفادت شبكة سي.بي.إس بأن عدداً من الطائرات العسكرية الأمريكية تعرض لأضرار جراء ضربات استهدفت قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن خلال ساعات الليل.

وذكرت الشبكة أن طائرة هجومية من طراز A-10 ثاندربولت أصيبت بأضرار بالغة أدت إلى فقدان أحد أجنحتها، فيما تعرضت نحو ثماني مقاتلات من طراز F-15 لأضرار طفيفة، قبل أن تتم صيانتها وإعادتها إلى الخدمة.

وأشارت التقارير إلى أن القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن أطلقت أكثر من 30 صاروخاً من منظومة باتريوت لاعتراض صواريخ إيرانية خلال الهجوم.

وبحسب الشبكة، جاءت هذه التطورات عقب تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران، حيث شنت الولايات المتحدة هجمات استهدفت خمس ناقلات إيرانية، وذلك رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية.