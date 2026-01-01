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أمنستي أمريكا" تطالب بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل

الخميس 10 سبتمبر 2026 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمنستي أمريكا" تطالب بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل



وكالات /سما/

دعت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأميركية (Amnesty International USA)، دول العالم إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل، مطالبة بوقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري التي تسهم في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي في فلسطين.

وتأتي دعوة المنظمة في إطار مواقفها المتصاعدة بشأن الحرب في قطاع غزة، والاستعمار والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "أمنستي أمريكا" ضرورة استخدام الدول الإجراءات المتاحة لها لمنع المساهمة في الانتهاكات، بما في ذلك تعليق أوجه التعاون التي تسهم فيها، وضمان عدم مشاركة الشركات في مشاريع مرتبطة بالمستعمرات أو مصادرة الأراضي أو توسيع الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما جددت المنظمة مطالبتها بفرض حظر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، داعية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وعقوبات تستهدف مسؤولين إسرائيليين تقول إنهم ساهموا بشكل مباشر في سياسات الضم والتهجير القسري والتوسع الاستعماري.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه "أمنستي أمريكا" الضغط على الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، إذ تتضمن توصياتها للولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية وعمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين.

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