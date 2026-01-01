  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: الانتخابات استحقاق وطني وقانوني وسياسي ونأمل ألا تمنع إسرائيل إجراءها في غزة والقدس

الخميس 10 سبتمبر 2026 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الانتخابات استحقاق وطني وقانوني وسياسي ونأمل ألا تمنع إسرائيل إجراءها في غزة والقدس



رام الله/سما:

أكد رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، أن الانتخابات الفلسطينية المقبلة تمثل استحقاقا وطنيا وقانونيا وسياسيا، معربا عن أمله في ألا تعمل إسرائيل على تعطيل إجرائها في قطاع غزة والقدس.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز الأبحاث الفلسطيني، بالتعاون مع مركز السلام الأوروبي، حول الانتخابات الفلسطينية المقبلة والتحديات والعقبات التي تواجه إتمامها، بمشاركة كبيرة مستشاري مركز السلام الأوروبي أنيكا سودر، وبحضور عدد من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني والباحثين والإعلاميين والقيادات الوطنية.

وطالب اشتية بدور أوروبي فاعل وضاغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس، مؤكدا أن أوروبا حليفة للديمقراطية في هذا الموضوع، ومعربا عن الأمل في ألا يجري تعطيل المسار الانتخابي.

وشدد على أهمية الانتخابات الفلسطينية باعتبارها استحقاقا سياسيا ووطنيا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني بين شطري الوطن.

وأشار اشتية إلى أن حركة "فتح" تتعامل مع الاستحقاق الانتخابي بجدية عالية، وأنها على استعداد تام لخوض الانتخابات، لافتا إلى وجود شركاء في المجتمع الدولي، إلى جانب الساحة الفلسطينية، يتمتعون بجاهزية عالية لإجراء الانتخابات، ما لم تعمل إسرائيل على عرقلة هذا المسار.

وناقشت الندوة أبرز التحديات والعقبات التي تواجه إتمام الانتخابات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والقدس، إلى جانب الموقفين الأميركي والإسرائيلي المعترضين على إجراء الانتخابات.

بدورها، استعرضت سودر أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات الفلسطينية وانعكاساتها على فرص إتمام العملية الانتخابية.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف : خطة لنزع سلاح أجهزة السلطة الفلسطينية وتحويل مهامها إلى الأمن الداخلي

الإمارات تصفع نتنياهو :واشنطن رفضت التدخل وابو ظبي تجاهلت عشرات الاتصالات من مكتبه

حذف تام للمحتوى الفلسطيني..تقرير إسرائيلي: تعديلات واسعة على التعليم في غزة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب

"مفاجئ ومرعب".. تفاصيل اعتراف غير مسبوق لإبستين عن ترامب يكشفها مايكل وولف

صدمة في تل أبيب..ترامب لا يعارض عقوبات بريطانيا على المستوطنات في الضفة الغربية

حزب الليكود يتهم "دحلان" رسميا بالعمل على اسقاط نتنياهو وكتلة اليمين في الانتخابات القادمة

باراك: نتنياهو تجاهل تحذيرات مسبقة بشأن هجوم 7 أكتوبر وأخفاها عن القيادات الأمنية

الأخبار الرئيسية

ضربات صاروخية إيرانية تستهدف قاعدة أمريكية بالأردن وتلحق أضراراً بطائرات عسكرية.

الكونغرس يحذر: سقوط السلطة الفلسطينية قد يفتح الباب أمام حماس

ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع ايران ..

"جبل الفأس" النووي تحت المجهر الأميركي.. واشنطن تدرس خيارات لضرب المنشآت الإيرانية المحصنة

تيار الإصلاح الديمقراطي: اتهامات الليكود لمحمد دحلان محاولة لصرف الأنظار عن أزمات نتنياهو وفشل السابع من أكتوبر