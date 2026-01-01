  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الخميس 10 سبتمبر 2026 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم



رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطورة ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف تكشف : خطة لنزع سلاح أجهزة السلطة الفلسطينية وتحويل مهامها إلى الأمن الداخلي

الإمارات تصفع نتنياهو :واشنطن رفضت التدخل وابو ظبي تجاهلت عشرات الاتصالات من مكتبه

حذف تام للمحتوى الفلسطيني..تقرير إسرائيلي: تعديلات واسعة على التعليم في غزة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب

"مفاجئ ومرعب".. تفاصيل اعتراف غير مسبوق لإبستين عن ترامب يكشفها مايكل وولف

صدمة في تل أبيب..ترامب لا يعارض عقوبات بريطانيا على المستوطنات في الضفة الغربية

حزب الليكود يتهم "دحلان" رسميا بالعمل على اسقاط نتنياهو وكتلة اليمين في الانتخابات القادمة

باراك: نتنياهو تجاهل تحذيرات مسبقة بشأن هجوم 7 أكتوبر وأخفاها عن القيادات الأمنية

الأخبار الرئيسية

ضربات صاروخية إيرانية تستهدف قاعدة أمريكية بالأردن وتلحق أضراراً بطائرات عسكرية.

الكونغرس يحذر: سقوط السلطة الفلسطينية قد يفتح الباب أمام حماس

ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع ايران ..

"جبل الفأس" النووي تحت المجهر الأميركي.. واشنطن تدرس خيارات لضرب المنشآت الإيرانية المحصنة

تيار الإصلاح الديمقراطي: اتهامات الليكود لمحمد دحلان محاولة لصرف الأنظار عن أزمات نتنياهو وفشل السابع من أكتوبر