الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

رام الله/سما/

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بقليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وتبقى الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بنحو درجتين مئويتين. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيفا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، ومن خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، إضافة إلى خطورة ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.