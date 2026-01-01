ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع ايران ..

واشنطن/وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موعد انتهاء الحرب مع إيران سيكون بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكداً أن هذا المسار قد يتغير إذا تخلت طهران عن برنامجها النووي. كما أشار إلى عزمه بحث ملف العقوبات المفروضة على المستوطنات في الضفة الغربية مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريحات أخرى، قال ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وتحقق تقدماً في المواجهة مع إيران، مؤكداً أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما أشار إلى مراقبة تحركات في موقع يُعرف بـ"جبل الفأس"، معتبراً أن استهدافه يبقى خياراً وارداً إذا دعت الحاجة.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي أن العقوبات الأمريكية قلصت بشكل كبير عائدات إيران من قطاع الطاقة، معتبراً أن الخيارات المتاحة أمامها أصبحت محدودة. وأضاف أن فرص التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة إذا اختار الرئيس ترامب انتهاج المسار الدبلوماسي.