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مصابون في استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في جباليا شمال قطاع غزة

الخميس 10 سبتمبر 2026 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصابون في استهداف جيش الاحتلال خيام النازحين في جباليا شمال قطاع غزة



غزة /سما/

وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة فجر الخميس، إثر إطلاق آليات وطائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي النار باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما نفذت طائرات إسرائيلية غارة جوية استهدفت محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم ذاته شمال القطاع.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 73,669 شخصاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا.

وأضافت المصادر أن عدد المصابين ارتفع إلى 174,652 إصابة منذ بدء الحرب، لافتة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض أو في المناطق التي يتعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.

وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثامين 7 قتلى، بينهم قتيلان جدد، إضافة إلى شخص توفي متأثراً بجراحه، فيما تم انتشال جثامين أربعة آخرين، إلى جانب استقبال 25 مصاباً.

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