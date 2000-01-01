صلاح يسجل هدفاً وصنعة في فوز طرابزون الساحق على غنتشلربيرليغي بخماسية

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- ساهم النجم المصري محمد صلاح في انتصار ساحق لفريق طرابزون سبور على حساب غنتشلربيرليغي بنتيجة 5-0، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، مساء الأحد.

سجل صلاح الهدف الثاني لطرابزون عند الدقيقة 14 من علامة الجزاء، مسددًا بدقة في الزاوية اليسرى للمرمى. وفي الدقيقة 59، قدم تمريرة حاسمة إلى زميله إرنست موتشي، الذي أكمل العملة بتسجيل الهدف الرابع.

وبهذا الأداء، وصل صلاح البالغ من العمر 34 سنة إلى رصيد 4 أهداف منذ انضمامه لطرابزون قادماً من ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية. ورفع حصيلة المساهمات التهديفية إلى 5، حيث سجل 4 أهداف وصنع آخر في أول ثلاث مباريات أساسية معهم.

وحقق صلاح بهذا الإنجاز رقماً قياسياً لم يحققه أي لاعب أجنبي منذ موسم 2000-2001، بحسب شبكة البيانات الإحصائية "أوبتا"، إذ سجل 4 أهداف في أول 3 مباريات أساسية. وكان قد سجل هدفين في مرمى إسطنبول باشاك شهير وهدفاً في مرمى أميد سبورتيف قبل انضمامه إلى سجل الهافين أمس.

جاء النصر الكاسح لطرابزون في أول ظهور للفريق تحت قيادة المدرب المؤقت حسين غيمسير، بعد رحيل المدرب السابق فاتح تيكا. وارتفع رصيد طرابزون إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

أثار الانتصار تفاعلاً دبلوماسياً، إذ علّق سفير تركيا في مصر صالح موطلو شن على احتفال صلاح بهدفه، قائلاً: "سجدة الشكر دي بتفتح قلب الأمة التركية"، مشيداً بتنفيذ لاعب الطرابزون لركلة الجزاء وصفاً إياها بـ "هادي، واثق، واضح، قوية وفي الزاوية".

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