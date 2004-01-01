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"مفاجئ ومرعب".. تفاصيل اعتراف غير مسبوق لإبستين عن ترامب يكشفها مايكل وولف

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مفاجئ ومرعب".. تفاصيل اعتراف غير مسبوق لإبستين عن ترامب يكشفها مايكل وولف



وكالات /سما/

تعود العلاقة القديمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجيفري إبستين إلى الواجهة، لكن هذه المرة من زاوية مختلفة أساسها الخوف، فقد نشر موقع ديلي بيست الإخباري تقريرا يستند إلى رواية الصحفي مايكل وولف كاتب السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي، التي كشف فيها عن أن رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، كان يخشى ترامب بشدة.
وورد في التقرير أن وولف كتب -في نشرته الإلكترونية المسماة “هاول” على منصة سبستاك- أن إبستين الصديق السابق للرئيس الأمريكي كان يخاف من ترامب، وأنه كان يأخذ طموحاته الرئاسية “على محمل الجد أكثر من أي شخص عرفته”.
وأضاف أن رجل الأعمال الراحل “كان يخشى ترامب، وربما كان مرعوبا منه. وعندما فاز ترامب، رأى إبستين أن قواعد اللعبة تغيرت بالنسبة إليه شخصيا”.
وبحسب وولف، كان إبستين يعتقد أنه يمتلك معلومات شديدة الخطورة عليه وعلى ترامب في الوقت ذاته، وهي معلومات شجعه وولف على الكشف عنها علنا، لكن الجاني المدان بالجرائم الجنسية رفض ذلك.

وينقل الكاتب عنه قوله: “قد أكون مولعا جنسيا بالأطفال، لكنني لا أرغب في الموت”، في إشارة إلى خوفه المزعوم من عواقب الإفصاح.
وأشار وولف في روايته إلى أن إبستين تحدث معه عن نزاع عقاري نشب بينه وبين ترامب عام 2004، هدده خلاله بكشف مخطط مزعوم لغسل الأموال مرتبط برجل أعمال روسي نافذ.
وبعد ذلك بوقت قصير، باشرت شرطة بالم بيتش بولاية فلوريدا التحقيق مع إبستين على خلفية اتهامات تتعلق بفتيات قاصرات في منزله. ووفقا لوولف، فإن إبستين كان يعتقد أن ترامب لعب دورا في دفع التحقيق إلى الأمام.
وذكر وولف أنه بعد وقت قصير من ظهور القصة في كتابه  “الحصار: ترامب تحت القصف”، أخبره إبستين بأن كشف المعلومات كان “خطأ”. وبعد شهر، ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على إبستين أثناء عودته من باريس.
وقال وولف إن مرتكب الجرائم الجنسية كان يعتقد أنه يعرف أكثر مما ينبغي، وإنه “كان يرى نفسه القصة الكامنة وراء الرواية”.
وتابع الكاتب: “أعتقد أن إبستين أدرك تماما الوضع الفريد الذي كان فيه: فقد عاش حياة منحرفة، شاركه فيها رئيس الولايات المتحدة”، وفق “الجزيرة”.
ومضى إلى القول إن إبستين كان بالنسبة إلى ترامب “رجلا خطيرا”، لكنه أدرك من واقع تجربته الشخصية أن ترامب كان هو الآخر “رجلا خطيرا بالنسبة إليه، بل وبالغ الخطورة” بعد أن أصبح رئيسا للبلاد.
وتبقى هذه الرواية -كما يقدمها موقع ديلي بيست- شهادة منقولة عن وولف، وليست إثباتا مستقلا للادعاءات الواردة فيها، وتعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على علاقة انتهت بالقطيعة، لكنها ظلت محاطة بأسئلة كثيرة.

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