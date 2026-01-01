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مستوطنون يوسّعون بؤرة استيطانية قرب تجمع المهتوش شرق القدس

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يوسّعون بؤرة استيطانية قرب تجمع المهتوش شرق القدس



القدس المحتلة/سما/

يواصل مستوطنون أعمال التوسع في البؤرة الاستيطانية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين شرعوا، اليوم الأربعاء، في نصب سياج جديد يحيط بالتجمع، ما يضيّق حركة المواطنين ويحد من وصولهم إلى أراضيهم، في محاولة لتمكين البؤرة الاستيطانية من التمدد على حساب أراضي التجمع.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق اعتداءات متواصلة تستهدف تجمع المهتوش، الذي تعرض خلال الفترة الماضية لاعتداءات شملت قطع خطوط المياه، في ظل تصاعد مساعي الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء على المنطقة ودفع سكان التجمعات البدوية نحو الرحيل.

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