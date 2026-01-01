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نتنياهو من جبل الشيخ: نحن قريبون جدًا من حسم المعركة مع إيران

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو من جبل الشيخ: نحن قريبون جدًا من حسم المعركة مع إيران



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، خلال زيارة إلى جبل الشيخ (حرمون) في الأراضي السورية، إن إسرائيل "قريبة جدًا من حسم المعركة مع النظام الإيراني". وأضاف أن حكومته ملتزمة بإسقاط ما وصفه بـ"النظام الإيراني"، مؤكدًا أن "المحور الإيراني بأكمله سيسقط نهائيًا". 

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة ميدانية رافقه فيها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونائب رئيس هيئة الأركان تامير يداي. وخلال الزيارة، شدد على أن إسرائيل "لن تسمح لأي جيش بالتمركز على حدودها"، كما ادعى أن إسرائيل تسيطر على المنطقة الممتدة من جبل الشيخ حتى اليرموك ومن هناك إلى البحر المتوسط. 

وتأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران، وبعد سلسلة تصريحات سابقة لنتنياهو أكد فيها أن المواجهة مع إيران لم تنتهِ بعد وأن إسرائيل ستواصل العمل لإزالة ما تعتبره تهديدًا إيرانيًا. 

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