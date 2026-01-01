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غزة : اصابات ببيت لاهيا وتشييع جثمان طفل بخان يونس

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : اصابات ببيت لاهيا وتشييع جثمان طفل بخان يونس



غزة /سما/

أصيب عدد من المواطنين اليوم الاربعاء بإطلاق نار من جيش الاحتلال تجاه المواطنين ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية ان ثلاثة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرقي بيت لاهيا وتم نقلهم إلى النقاط الطبية القريبة.
في هذه الأثناء شارك مئات المواطنين في وداع الشهيد الطفل عبيدة أسامة الشيخ عيد، الذي ارتقى الثلاثاء جراء إطلاق قوات الاحتلال النار صوب خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس.
وأدى الفلسطينون الصلاة على الشهيد في ساحة مشفى ناصر بخان يونس قبل الاتجاه سيرا على الأقدام نحو مقبرة المدينة.

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