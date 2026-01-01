تنسيق عسكري متصاعد بين الحوثيين وفصائل عراقية.. مخاوف من توسع الهجمات على السعودية والخليج

وكالات/سما/

كشفت تقارير ومسؤولون إقليميون وعراقيون عن تنامي مستوى التنسيق العسكري بين جماعة الحوثي في اليمن وفصائل عراقية مدعومة من إيران، في تطور يُنظر إليه على أنه جزء من استراتيجية أوسع لزيادة الضغوط على خصوم طهران ورفع كلفة المواجهة على حلفائها في المنطقة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين إقليميين أن الحوثيين شاركوا في التخطيط والتنفيذ لهجوم بطائرات مسيرة استمر يومين بالتعاون مع فصائل عراقية مدعومة من إيران. وأكد مسؤولان سعوديان، استناداً إلى معلومات استخباراتية، إلى جانب مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى، وجود دور مباشر لعناصر حوثية في العملية.

وبحسب المصادر، تواجد مبعوثون من الحوثيين داخل غرفة عمليات تديرها فصائل عراقية خلال تنفيذ الهجوم، وهو ما اعتُبر مؤشراً على انتقال العلاقة بين الجماعات المتحالفة مع إيران من مرحلة تبادل الخبرات والدعم اللوجستي إلى مستوى أعلى من التنسيق العملياتي المباشر.

وفي المقابل، ردت السعودية والولايات المتحدة بشن غارات جوية مشتركة، قال المسؤولون إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 مقاتلاً من الفصائل العراقية المسلحة، إضافة إلى ستة مستشارين إيرانيين وعنصر حوثي واحد على الأقل.

وأكد مسؤول حوثي وعضو في إحدى الفصائل العراقية المسلحة مقتل العنصر الحوثي خلال تلك الضربات، في معلومة لم يتم الإعلان عنها سابقاً.

من جانبه، قال مسؤول عسكري أمريكي إن عدداً من عناصر الحوثيين قُتلوا أيضاً في غارات سابقة داخل العراق، معرباً عن قلق واشنطن من وجود عناصر تابعة للجماعة على الأراضي العراقية وإمكانية استخدامها كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات ضد دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك السعودية.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد التعاون بين الجماعات المسلحة الحليفة لإيران في عدة ساحات إقليمية، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وامتداد تداعياتها إلى دول الخليج التي تستضيف قوات أمريكية.