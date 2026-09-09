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طالع التفاصيل : التربية تفتح باب تسديد الأقساط الجامعية

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع التفاصيل : التربية تفتح باب تسديد الأقساط الجامعية



رام الله/سما/

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب تقديم طلبات تسديد الأقساط الجامعية من المستحقات المالية لدى وزارة المالية، وذلك لموظفي وزارة التربية والتعليم العالي، وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ومنتسبي القوى والأجهزة الأمنية.

وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 9/9/2026، وحتى نهاية دوام يوم السبت الموافق 19/9/2026.

وعليه، يرجى من الراغبين بالاستفادة من الخدمة الالتزام بالإجراءات التالية:

1. تعبئة الطلب إلكترونيًا من خلال الرابط المرفق، وإدخال البيانات المطلوبة بصورة دقيقة وارفاق الوثائق المطلوبة.

2. التوجه إلى أقرب مديرية تربية وتعليم في المحافظات للتوقيع شخصيا على نموذج التفويض اعتباراً من يوم الاحد الموافق 13/9/2026 وحتى تاريخ 24/9/2026.

3. فيما يتعلق بمنتسبي قوى الامن، يتم استكمال الإجراءات الخاصة بهم من خلال المالية العسكرية.

4. الفئات المستهدفة تشمل الموظفين على رأس عملهم المصنفين والمثبتين فقط.

5. الاستفادة لحالة واحدة فقط (ابن او ابنة لدرجة الدبلوم المتوسط او البكالوريوس).

6. الموظف نفسه للدراسات العليا.

يرجى الالتزام بالفترة المحددة لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، والتأكد من صحة البيانات المدخلة عند تعبئة الطلب، مع العلم بأنه سوف لن يتم تمديد فترة استقبال الطلبات بعد تاريخ 19/9/2026، وبخصوص التوقيع على نماذج التفويض في المديريات سوف يستمر حتى يوم الخميس الموافق 24/9/2026.

رابط تقديم الطلب:

https://www.moe.edu.ps/services/apply/uni

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