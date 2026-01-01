صدمة في تل أبيب..ترامب لا يعارض عقوبات بريطانيا على المستوطنات في الضفة الغربية

القدس/سما/

أفاد مصدر غربي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبد معارضته لخطط بريطانيا لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، عندما أطلعه رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام على هذه الخطوة.

وتحدث بورنهام هاتفياً مع ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع وأطلع الرئيس الأمريكي على خطة لندن لحظر استيراد البضائع من المستوطنات، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الأخرى المصممة لكبح سياسة إسرائيل التوسعية في الضفة الغربية، وفقاً لمصدر غربي، مؤكداً بذلك تقريراً على موقع أكسيوس.

"لم يكن هناك أي طلب لتأجيل هذه الخطوة او وقفها كما يقول المصدر الغربي الذي تم إطلاعه على المحادثة.

وألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء إلى أن واشنطن لا تعارض العقوبات البريطانية، وذلك عندما سُئل عنها.

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة لن تنضم إلى الخطوة البريطانية - التي انضمت إليها لاحقاً 11 دولة غربية أخرى - ولكنه امتنع أيضاً عن انتقادها.

"علمنا أنهم سيتخذون هذا القرار. واستمعنا إلى حججهم بشأن أسباب ذلك. ونحن نتشارك هدف الاستقرار. ولا نريد أن نشهد تصاعداً في العنف أو التوترات في الضفة الغربية في هذا الوقت الحساس في المنطقة"، هذا ما قاله الدبلوماسي الأمريكي الرفيع.

وأدلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي - وهو مؤيد قديم لحركة الاستيطان - بتصريحات مختلفة تماماً في وقت سابق من ذلك اليوم، مما يشير إلى أن واشنطن ستعاقب لندن بسبب حزمة العقوبات.

وقال هاكابي لبي بي سي: "إذا مضت بريطانيا قدماً وفرضت نوعاً من المقاطعة والعقوبات عليهم، فسيكون لذلك عواقب وخيمة".

لكن مسؤولاً في البيت الأبيض صرح لاحقاً لموقع أكسيوس أن تعليقات هاكابي لم تكن منسقة مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية، مما يشير إلى أنها لا تعكس السياسة الفعلية للإدارة بشأن هذه القضية.

وأشار المصدر الغربي إلى أن رداً أمريكياً أكثر قوة قد يأتي في الأيام المقبلة، حتى وإن لم يصل إلى حد ما فعله هاكابي.