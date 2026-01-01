وزارة الحج السعودية توسّع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج والمعتمرين

وكالات /سما/

الرياض/سما- تواصل وزارة الحج والعمرة السعودية تعميق الاستثمار في التقنيات الذكية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة، بهدف تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنبؤ تدعم التخطيط واتخاذ القرارات، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة حركة الحجاج والمعتمرين وتوزيعهم. تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتيسير رحلة الحاج والمعتمر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتوافق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأهداف رؤية السعودية 2030.

تعمل الوزارة على استخدام التحليلات المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لكشف الأنماط في بيانات الحج والعمرة، فضلًا عن دراسة سلوكيات ضيوف الرحمن وتفضيلاتهم واتجاهات العرض والطلب. تستخدم الوزارة كذلك التحليلات التنبؤية للتوقع بمواعيد وصول المعتمرين والحجاج ومغادرتهم وفترات إقامتهم، ما يسهم في التخطيط المبكر وزيادة جاهزية المنظومة وفعالية صنع القرار في الموسم.

على المستوى التشغيلي، تعتمد الوزارة على خوارزميات متطورة لإدارة حركة الحجاج والتوزيع الآني، وتحليل حركة الزحام والتنبؤ بأوقات ذروة الازدحام. تستخدم الوزارة أيضًا تحليل حركة النقل ومسارات المركبات بين المشاعر المقدسة، بما يسهم في تحسين كفاءة الحركة والتنقل وتسهيل القرارات التشغيلية خلال موسم الحج لضمان انسيابية العمليات في مواقع النسك.

من جانب الخدمات المباشرة المقدمة للحاج والمعتمر، تمثّل خدمة "نسك AI" حلًا ذكيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي توفّر معلومات وإرشادات شاملة عن الحج والعمرة والزيارة، وتجيب على الاستفسارات بدعم أكثر من 180 لغة مع إتاحة التفاعل الصوتي. منذ إطلاق الخدمة، استفاد منها أكثر من مليوني مستخدم، منهم 393 ألفًا في الشهر السابق فقط.

وقدّمت الوزارة كذلك خدمة "المطوف الرقمي" عبر تطبيق "نسك"، وهي رفيق ذكي يرافق ضيف الرحمن أثناء أداء المناسك. توظّف الخدمة الذكاء الاصطناعي المكاني لفهم موقع الحاج وحركته وسياق رحلته لحظيًا، وتوجيهه إلى المسارات والطوابق الأنسب، واحتساب أشواط الطواف والسعي تلقائيًا. تعرض الخدمة أيضًا الإرشادات والأدعية المناسبة لكل مرحلة من مراحل النسك. سجلت هذه الخدمة أكثر من مليوني استخدام في شهر واحد، بينما أكمل عبرها أكثر من 1.4 مليون مستفيد رحلة الطواف والسعي بطريقة رقمية.

دعمًا لالتزام الوزارة بالاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الذكية، حصلت وزارة الحج والعمرة مؤخرًا على "وسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عن خدمة "نسك AI". يعكس هذا التقدير حرص الوزارة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار، وبناء تجربة أكثر ذكاءً واستباقية للحجاج والمعتمرين.

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