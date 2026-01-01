سوزان نجم الدين تستعيد حنينها: احتضنت أطفالي بعد غياب خمس سنوات

وكالات /سما/

استضاف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة السورية سوزان نجم الدين في برنامج "واحد من الناس"، حيث تطرقت إلى فترات مؤثرة من حياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، بما فيها غيابها الطويل عن أطفالها وحياتهم الأسرية.

أشارت نجم الدين إلى أن الوسائل الإلكترونية شكلت الجسر الوحيد تقريبًا بينها وبين أبنائها خلال فترة الانفصال، لافتة إلى قصور هذه الوسائل في تعويض الحضور المباشر بجانبهم، وقالت: "علاقتي بهم كانت تتمحور حول هذا المستطيل الذي نجتمع فيه كل فترة نحن الخمسة، لنخبر بعضنا ما الذي جرى معنا".

وحكت عن احتفالها بزواج ابنتها الكبرى في مطلع العام الجاري، حيث حرصت على السفر إليها رغم التزاماتها الفنية المتزامنة، قائلة: "كان لدي خمسة أيام فقط، لأنني كنت أصور حينها، وكان لدي مسرحية في السعودية ومسلسل هنا، فاستغللت تلك الأيام وذهبت، وعشنا معها فرحتها والحمد لله".

تناول اللقاء أيضًا محطات أخرى من حياتها الشخصية، منها وفاة زوجها سراج الأتاسي، إلى جانب حديثها عن مشاعر الوحدة والقوة وانعكاس هذه الحالات على فنها وموقفها من القضايا الوطنية.

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