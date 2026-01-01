الطقس: أجواء شديدة الحرارة وانخفاض طفيف غدا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية.

وأضافت الأرصاد أن الجو يكون لطيفًا مساءً وليلاً في المرتفعات الجبلية، ودافئًا في بقية المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين.

ويوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

أما يوم السبت، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

وتكون الرياح خلال الأيام المذكورة غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 مساءً. خطر إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة،

وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.