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حذف تام للمحتوى الفلسطيني..تقرير إسرائيلي: تعديلات واسعة على التعليم في غزة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حذف تام للمحتوى الفلسطيني..تقرير إسرائيلي: تعديلات واسعة على التعليم في غزة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب



وكالات /سما/

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع أطراف عربية وشخصيات فلسطينية مستقلة، تعمل على إعداد خطة تتضمن إجراء تغييرات واسعة في النظام التعليمي بقطاع غزة، مع بحث إمكانية ربط جزء من أموال إعادة الإعمار بتنفيذ هذه التعديلات التي تحذف المحتوى الفلسطيني تماما

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها القناة، فإن واشنطن تدرس اشتراط إجراء إصلاحات جوهرية في المناهج والمؤسسات التعليمية مقابل تخصيص جزء من التمويل الموجه لإعادة إعمار القطاع، في إطار رؤية أوسع تتعلق بمستقبل غزة وإدارة مرحلة ما بعد الحرب. 

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولين أمريكيين كباراً يشاركون في صياغة الخطة إلى جانب شخصيات فلسطينية من خارج السلطة الفلسطينية، بينما لا تزال تفاصيل التعديلات المقترحة وآليات تنفيذها غير معلنة بشكل رسمي. 

كما أفادت المصادر بوجود وفد يجري اتصالات مع جهات رسمية إسرائيلية ويستعد لزيارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، بهدف بحث إمكانية تطبيق التغييرات المقترحة على أرض الواقع وتقييم الظروف اللازمة لتنفيذها. 

وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي أو الفلسطيني تؤكد تفاصيل الخطة أو جدولها الزمني، ما يجعل المعلومات المتداولة في إطار ما أوردته وسائل الإعلام استناداً إلى مصادر مطلعة. 

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