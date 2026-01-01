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تصعيد دموي كبير : الاحتلال يقصف منازل بالبريج وغزة وأربعة شهداء واصابات خلال 24 ساعة

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد دموي كبير : الاحتلال يقصف منازل بالبريج وغزة وأربعة شهداء واصابات خلال 24 ساعة



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٣٣٦ في مختلف مناطق قطاع غزة .
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.
واستشهد الطفل عبيدة اسامة الشيخ عيد بعد عصر الثلاثاء
جراء اطلاق قوات الاحتلال النار صوب خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس .
كما اغتال الاحتلال المواطن خميس سعد وأصاب ١١ مواطناً بينهم حالات خطيرة بقصف خيمة في شارع جولس بمخيم النصيرات.
واستشهد الأسير المحرر رمزي أبو ريدة متأثرًا بإصابته جراء استهدافه يوم الجمعة بخان يونس جنوب قطاع غزة.
كما استشهد المسن فتحي أحمد محمود أبو عيادة (٦٩ عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المسلخ جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وخلال ٢٤ ساعة قصف جيش الاحتلال ستة منازل من الجو بعد أوامر اخلاء.
وزعم جيش الاحتلال انه بدأ بشن سلسلة من الغارات على مخازن أسلحة تابعة لحركة حماس.
ودمر جيش الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة بعد تحذيره مسبقا من جيش الاحتلال.
وأصيب مواطنان بقصف منزل مخلى بقصف منزل ببطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال اربع أهداف على الاقل بمدينة غزة .
واستهدف الاحتلال ارضاً زراعية جنوب مدينة غزة.
وقصف طيران الاحتلال محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة استهدف منزلًا بصاروخين بعد أخلاء.
وفي وقت متزامن قصف جيش الاحتلال سطح منزل بمخيم الشاطيء وآخر بحي الشيخ رضوان .
وفجر اليوم أطلقت البوارج الإسرائيلية النار في عرض البحر بمواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما أطلقت المواقع العسكرية النار على امتداد الخط الأصفر.
الاحصائيات
وبلغ اجمالي ما وصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية أربعة شهداء و ٥ اصابات.
ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٣٥٥ شهيد إضافة إلى ٤٥١٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٨٢٧ شهيد.
وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٣٦٦٢ شهيد ١٧٤٦٢٧ مصاب.

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