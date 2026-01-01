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خبر : إسفنجة الميلامين.. أداة تنظيف فعالة وموفرة للجهد والمال

الأربعاء 09 سبتمبر 2026 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسفنجة الميلامين.. أداة تنظيف فعالة وموفرة للجهد والمال



وكالات /سما/

إسفنجة الميلامين المضغوطة أداة تنظيف متعددة الاستخدامات تتميز بفعاليتها وقدرتها على توفير الجهد والمال. مصنوعة من رغوة الميلامين، وهي المادة المستخدمة في الأصل لعزل الصوت والحرارة.

البنية الدقيقة والشبكية للإسفنجة وخفة وزنها تجعلانها كاشطًا لطيفًا فعالًا. عند غمسها في الماء أثناء المسح، تمتص البقع تلقائيًا من أي سطح، خاصة العنيدة منها التي لا تستجيب للخرق العادية. السمة المميزة لهذه الأداة أنها لا تتطلب منظفات إضافية؛ يكفي تبليلها بالماء حتى يعمل سطحها المسامي مثل ورق الصنفرة الناعم جدًا، وتزيل الأوساخ الصعبة دون مواد كيميائية.

تعمل الإسفنجة على غرار "ممحاة" للبقع في المطبخ والحمامات وفي جميع أنحاء المنزل، مما يجعل الأسطح المنظفة تبدو كالجديدة. لكن، بسبب مساميتها، تبلى بسرعة نسبية مع الاستخدام المتكرر، وهو يشبه تناقص محايات قلم الرصاص تدريجيًا.

تحذير السلامة: يجب توخي الحذر عند استخدامها على الأسطح الحساسة، مثل التشطيبات الكروم والأواني المطلية بالتفلون والأسطح المطلية بالورنيش ودهان السيارات، لأنها قد تسبب خدوشًا. يُنصح بإجراء اختبار على منطقة صغيرة أولًا قبل الاستخدام الواسع.

للحصول على أقصى استفادة، يمكن تقطيع الإسفنجة إلى قطع أصغر، مما يزيد قابليتها للاستخدام ويمنع إهدار الكمية. جزء صغير من الإسفنجة يكفي غالبًا لتنظيف فعّال. الرعاية المناسبة مثل الشطف والتجفيف بعد كل استخدام تطيل عمر الإسفنجة وتجعل كل قطعة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

على المدى الطويل، استخدام إسفنجات الميلامين يوفر مبالغ كبيرة في مواد التنظيف الأخرى، ويسهل عملية التنظيف اليومية. مع تطور التكنولوجيا، يستكشف الباحثون طرقًا لتحسين متانتها والحد من تأثيرها البيئي، بما في ذلك تطوير إسفنجات قابلة للتحلل تحافظ على خصائصها الكاشطة مع تقليل التآكل.

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