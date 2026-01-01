أودي تكشف عن A2 الكهربائية برحلة تمتد 646 كيلومتراً بالشحنة الواحدة

وكالات /سما/

أعلنت شركة أودي رسمياً عن طراز A2 e-tron الجديد بالكامل، وهي سيارة كهربائية صُممت لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تاريخ الشركة، بمدى يصل إلى 646 كيلومتراً بالشحنة الواحدة واستهلاك طاقة محدود جداً يبلغ 12.8 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر وفق معيار WLTP الدولي.

ستبدأ أودي استقبال الطلبات على هذا الطراز في 10 سبتمبر الجاري، مع توقع وصول الدفعات الأولى إلى وكلاء الشركة بحلول ديسمبر المقبل. يأتي السعر الأساسي في السوق الألماني من 38,200 يورو، أي ما يعادل حوالي 163 ألف درهم إماراتي.

توفر السيارة الجديدة خيارات متعددة حسب احتياجات المستهلك، إذ تتوفر بأربع مستويات مختلفة من القوة الحصانية وثلاثة أحجام لبطاريات الليثيوم بسعات تبلغ 52 و61 و84 كيلوواط ساعة. تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي وتستخدم محركات كهربائية متزامنة مزودة بمغناطيسات دائمة.

تتراوح قوة المحرك بين 125 كيلوواط وعزم 350 نيوتن متر في النسخة الأساسية، وصولاً إلى 240 كيلوواط وعزم 545 نيوتن متر في الإصدار الأقوى. تحقق النسخة بقوة 170 كيلوواط والمزودة ببطارية 84 كيلوواط ساعة المدى الأقصى البالغ 646 كيلومتراً، بينما تسجل النسخة بقوة 140 كيلوواط المزودة بحزمة الكفاءة الاختيارية أقل معدل استهلاك بين جميع موديلات أودي الحالية.

تدعم بطارية السعة الأكبر 84 كيلوواط ساعة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 183 كيلوواط، ما يسمح بشحنها من 10 إلى 80 في نحو 29 دقيقة فقط. أما بطارية 52 كيلوواط ساعة فتدعم الشحن بقدرة حتى 100 كيلوواط وتحتاج إلى 24 دقيقة للفترة نفسها، فيما تصل سرعة شحن بطارية 61 كيلوواط ساعة إلى 105 كيلوواط باستغراق 25 دقيقة من 10 إلى 80 في المئة.

تدعم السيارة اختيارياً تقنية الشحن ثنائي الاتجاه V2H و V2L، مما يتيح استخدام بطاريتها لتشغيل أجهزة خارجية أو تغذية شبكة المنزل بالكهرباء في ألمانيا والنمسا وسويسرا عند توفر محطات شحن متوافقة.

اعتمدت أودي تقنيات هندسية متقدمة لتحسين الانسيابية وخفض استهلاك الطاقة، حيث يبلغ معامل المقاومة الهوائية 0.24، الأفضل بين جميع السيارات المدمجة من أودي. تشمل هذه التحسينات شبك تبريد ديناميكي قابل للتحكم وأرضية سفلية مغلقة بشكل كبير وعجلات محسنة للتقليل من المقاومة، بالإضافة إلى مقابض أبواب كهربائية مدمجة مزودة بحساسات ذكية.

تضم السيارة من الداخل شاشة عدادات رقمية بقياس 11.9 إنش وشاشة لمس MMI بقياس 12.8 إنش بتصميم منحني متقدم. جهزت السيارة أيضاً بمساعد صوتي ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومخطط طرق متخصص لرحلات السيارات الكهربائية. يتوفر اختيارياً سقف زجاجي بانورامي يبلغ مساحته 1.6 متر مربع لتوفير إطلالة فسيحة.

يبلغ حجم صندوق الأمتعة الخلفي 396 لتراً، قابل للتوسع حتى 1,336 لتراً عند طي المقاعد الخلفية. تستخدم السيارة نظام تثبيت مغناطيسي Fidlock لتأمين الملحقات داخل المقصورة والصندوق، ما يوفر براكتيكية إضافية للمستخدمين.

تتضمن أنظمة مساعدة السائق القياسية نظام الكبح الطارئ والتفادي من الاصطدامات ومراقبة انتباه السائق ومثبت السرعة المتكيف، إلى جانب حساسات مواقف السيارة وكاميرا الرؤية الخلفية.

أشارت أودي إلى أن السيارة تتضمن أكثر من 300 مكون مصنوع من مواد معاد تدويرها بحسب الحزمة المختارة، من بينها أكثر من 100 مكون يستخدم مواد أُعيدت معالجتها بعد الاستهلاك.

سيتم تطوير وإنتاج السيارة بالكامل في مصنع إنغولشتات بألمانيا، باستخدام أكثر من 1,200 مكون ومعدة إنتاجية موجودة بالفعل، بالإضافة إلى نحو 250 روبوتاً إنتاجياً كانت تعمل في تصنيع طرازات أخرى. يهدف هذا النهج إلى تعظيم استفادة أودي من البنية الإنتاجية الحالية وتقليل الحاجة إلى استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة.

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