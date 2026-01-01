مرسيدس تستعد لإطلاق CLE 63 ميثوس.. محرك V8 بـ 641 حصاناً وإنتاج محدود

وكالات /سما/

تواصل شركة مرسيدس AMG الألمانية جهودها لتطوير واحدة من أكثر السيارات استثنائية وجذرية في السنوات الأخيرة، حيث تستعد لإطلاق سيارة جديدة ضمن سلسلة "ميثوس" (Mythos) الحصرية جداً. وتقوم هذه النسخة الجديدة على أساس طراز CLE الكوبيه، لكنها ستتحول إلى مركبة سباقات متخصصة للحلبات والطرقات بمواصفات احترافية حقيقية.

وفقاً لتقارير صادرة عن مصادر متطابقة، وصل المشروع إلى مراحل حاسمة في مساره التطويري؛ إذ قامت مرسيدس AMG باستئجار حلبة نوربورغرينغ الشهيرة في ألمانيا لإجراء جلسات اختبارات مغلقة ومكثفة على السيارة. وتشير التوقعات التقنية إلى أن المركبة ستكون احتفالية خاصة بعودة محركات الأسطوانات الثمانية (V8) إلى قمة أسطول AMG، بعد سنوات من غيابها عن الموديلات الرئيسية للقسم الرياضي.

ستحمل مرسيدس CLE 63 ميثوس محرك V8 بكرنك مسطح يولد قوة تصل إلى 641 حصاناً، وتم تركيبها على هيكل كربوني مخصص للسباقات والأداء الحلبي. وتختلف هذه النسخة اختلافاً جوهرياً عن طراز CLE القياسي، حيث لا تهدف إلى أن تكون مجرد نسخة أقوى، بل ستقدم شخصية بصرية وميكانيكية قريبة جداً من سيارات السباقات الاحترافية.

كشفت معلومات استقيت من اجتماعات خاصة جمعت مرسيدس مع كبار وكلائها حول العالم عن نية الشركة إنتاج 30 نسخة فقط كلياً من سيارة CLE 63 ميثوس لجميع أسواق العالم. وينسجم هذا العدد المحدود جداً تماماً مع فلسفة قسم "ميثوس" الذي يستهدف جامعي السيارات الفريدة والنادرة من كبار الأثرياء.

بناءً على حصرية الإنتاج والمواصفات الاستثنائية، تُقدر التوقعات أن يتجاوز سعر السيارة حاجز 350 ألف دولار أمريكي، ما يعادل نحو 1.31 مليون ريال سعودي تقريباً، وذلك قبل إضافة الخيارات الخاصة والتخصيصات الفردية التي قد ترفع السعر أكثر. وسيعكس هذا الاختيار استراتيجي لإنتاج أعداد محدودة أسعار البيع النهائية، التي ستكون من بين الأغلى في فئة الكوبيهات الرياضية الفاخرة عالمياً.

تمثل CLE 63 ميثوس بذلك استعراضاً لقوة حقيقية من الصانع الألماني؛ فإعادة محرك الـ V8 بكرنك مسطح وقوة 641 حصاناً داخل هيكل كربوني مخصص للحلبات، مع اقتصار الإنتاج على 30 نسخة فقط عالمياً، توفر الوصفة المثالية لصناعة سيارة أسطورية سيتنافس عليها أثرياء العالم وجامعو المركبات فائقة الأداء.

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