إنترسيبتور GTX.. محرك V8 بـ 960 حصاناً وجناح خلفي ضخم من الكربون

وكالات /سما/

كشفت شركة جينسن البريطانية النقاب عن سيارة إنترسيبتور GTX الجديدة، وهي نموذج تجريبي بالكامل مصمم خصيصاً للمنافسة على حلبات السباق. يُعتبر هذا النموذج خطوة استكشافية تسبق إطلاق عائلة من سيارات إنترسيبتور المخصصة للاستخدام على الطرق العامة، حيث يعود اسم إنترسيبتور إلى سيارة جينسن الكلاسيكية الشهيرة التي ظهرت في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

لا تمثل GTX مجرد تطوير لسيارة قديمة، بل هي منصة تطويرية جديدة بالكامل أُنشئت لاختبار التقنيات والحلول الهندسية التي ستُدمج لاحقاً في السيارات المستقبلية. وأشارت جينسن إلى أن نحو 80% من الخصائص التصميمية الخارجية للنموذج الحالي ستبقى حاضرة في السيارات الموجهة للطرق السريعة.

تستند قوة إنترسيبتور GTX إلى محرك V8 بسعة 6.8 لتر موضوع في المقدمة، وهو تطور لمحرك سعة 6.2 لتر من تطوير جنرال موتورز، أُعيد تطويره بواسطة شركة Late Model Engines في تكساس. يعمل المحرك بمساعدة سوبرتشارجر بسعة 2.65 لتر، ينتج عنه قوة تبلغ 960 حصاناً، مع قدرة التحمل لتجاوز 1,200 حصان وعزم دوران يزيد على 1,491 نيوتن متر، وتنتقل كل هذه القوة إلى العجلات الخلفية حصراً.

يتم نقل القوة إلى العجلات عبر عمود دوران مُصنَّع من ألياف الكربون يتصل بناقل حركة متتالي من 6 سرعات مثبت في الخلف، يمكن التحكم به إما عبر مقابض موضوعة خلف المقود أو باستخدام ذراع ناقل الحركة التقليدية. من جهتها، أوضحت جينسن أن السيارات المستقبلية المخصصة للطرق ستحصل على ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي، مع إتاحة خيار ناقل يدوي من 6 سرعات للمشترين الذين يفضلون الحكم اليدوي.

بُني هيكل السيارة على شاصي جديد من الألمنيوم، وزُوّدت بألواح خارجية مصنوعة يدويًا من الألمنيوم أيضاً. يعتمد نظام التعليق على تصميم مزدوج الأذرع مع مساعدات من نوع Nitron قابلة للتعديل على ثلاثة مستويات مختلفة، إلى جانب نظام توجيه هيدروليكي يضمن استجابة سريعة ودقيقة.

من أبرز الميزات الديناميكية للسيارة جناحها الخلفي الضخم المصنوع من ألياف الكربون، الذي يعمل بالتنسيق مع مشتت هواء أمامي وأرضية مسطحة وناشر هواء خلفي لتوليد قوة ضاغطة تتجاوز 350 كيلوجرام، ما يعزز الثبات في السرعات العالية والمنعطفات الحادة.

تتسم المقصورة الداخلية بطابع سباق خالص؛ حيث تحتوي على مقاعد من الكربون مخصصة للسباق، وأحزمة أمان من ست نقاط، وقفص حماية معدني، وشاشة معلومات من نوع MoTeC توفر بيانات مباشرة عن أداء السيارة.

تُسدل جينسن الستار عن خطط طموحة لسلسلة إنترسيبتور القادمة؛ حيث ستطرح نسخة GTR قانونية للاستخدام على الطرق بعد GTX، تتبعها نسخة GT أكثر رفاهية وفخامة موجهة للمنافسة المباشرة مع سيارات أستون مارتن. وكشف المدير الإداري ديفيد دويردن أن السيارات المخصصة للطرق ستتوفر بأربعة مقاعد، وقد تُطرح كذلك بتصميم رباعي الأبواب لتوسيع فئة المشترين المستهدفة.

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