منتدى دولي في الدوحة يعرض المركبات الكهربائية والروبوتات ذاتية القيادة

وكالات /سما/

الدوحة/سما- انطلقت في الدوحة فعاليات المنتدى الدولي للنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، الذي تستضيفه وزارة المواصلات القطرية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويستمر البرنامج ثلاثة أيام متتالية من السابع إلى التاسع من سبتمبر الجاري، بمشاركة جهات حكومية وشركات ومتخصصين في تقنيات النقل المتقدمة.

يتضمن المنتدى معرضًا متخصصًا يسمح للزوار بالاطلاع على أحدث تقنيات وسائل التنقل، حيث يعرض السيارات الكهربائية والهجينة بجانب الحلول المرتبطة بالتنقل الذكي والمستقل والبنية التحتية الداعمة. من بين ما عُرض مركبات ذاتية القيادة تجارب حية للتاكسي الروبوتي، مثل سيارة من طراز أيون مزودة بحساسات واستشعار متقدمة على السقف.

استعرضت سنونو روبوتكس، وهي الذراع القطرية المتخصصة في الروبوتات والأنظمة الذاتية والتي أُطلقت رسميًا خلال قمة الويب قطر 2026 بدعم من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مجموعة متنوعة من التقنيات. تركز الشركة على تطوير الروبوتات والطائرات دون طيار والمركبات الأرضية ذاتية القيادة لتطبيقاتها في عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. شملت العروض طائرات مسيّرة وروبوتات توصيل وروبوتات رباعية الأرجل بتصميم شبيه بالكلاب، مما يعكس التنوع في حلول النقل البري والجوي والروبوتية.

شهد المعرض أيضًا عرض عدد من أشهر الموديلات العالمية منها يانغ وانغ يو 8 التي استعرضت ميزات الركن الذاتي، بجانب سيارات بي واي دي تي آي 7 وشيري تيجو 9 سي إس إتش وديبال جي 3 ولكزس آر زد 500 إي وتويوتا لاندكروزر وموديلات أخرى متنوعة. وتناولت الشاشات المعروضة مواد عن تجارب التاكسي الطائر في السماء القطرية ومستقبل النقل الجوي.

تغطي جلسات المنتدى العديد من المحاور الأساسية منها المركبات ذاتية القيادة والنقل العام الكهربائي والتاكسي الجوي والطائرات دون طيار، إلى جانب دراسات البنية التحتية والسياسات والابتكارات المرتبطة بمستقبل قطاع التنقل.

يأتي المنتدى في سياق التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في مجال النقل المستدام، وهو التزام يستهدف تعزيز الاعتماد على وسائل نقل بكفاءة وقودية أعلى وتأثير بيئي أقل، مثل الحافلات الكهربائية والسيارات الهجينة وتحسين الأنظمة الذكية. وفي هذا السياق، تجاوزت نسبة الحافلات الكهربائية بالكامل في أسطول النقل العام القطري 70%، ما يعكس التزام البلاد بالنقل الصديق للبيئة.

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