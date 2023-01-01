فينالدوم.. حل وسط للاتحاد بعد فشل البحث عن جناح

وكالات /سما/

الرياض/سما- انضم لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى نادي الاتحاد السعودي لمدة موسم واحد بعقد انتقال حر، بعد أن استقر الفريق على هذا الخيار بعد فشل محاولاته استقطاب جناح متخصص خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

بدأ الاتحاد بحثه عن جناح بسرعة ومهارة عالية، واستهدف اللاعب الياباني ريتسو دوان ثم انتقل للجزائري أنيس حاج موسى، غير أن المفاوضات تعثرت وتغير مسار الصفقة في نهاية الأمر، ليستقر الاختيار على فينالدوم.

يبلغ فينالدوم 35 عاماً، وقضى ثلاثة مواسم سابقة مع نادي الاتفاق السعودي بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2023. خلال فترته مع الاتفاق، خاض 96 مباراة سجل فيها 36 هدفاً وصنع 15 تمريرة حاسمة.

يمثل اختيار فينالدوم تحولاً واضحاً عن الملف الفني المطلوب؛ إذ أن لاعب الوسط، الذي يشتهر بدوره في مركز "8"، يختلف جوهرياً عن خصائص الجناح السريع المهاري الذي كان يبحث عنه الاتحاد. هذا التغيير في المسار يعكس تقلص الخيارات المتاحة وتأثير ضيق الوقت وصعوبة المفاوضات، بالإضافة إلى استعداد فينالدوم لتقديم تنازلات كبيرة على صعيد الرسالة المالية، ما جعل الصفقة مقبولة من الناحية الاقتصادية.

وافق المدرب الألماني ينز فيسينغ على هذا التعاقد بعد استنزاف الخيارات الفنية الأخرى. وسيسعى المدرب لتوظيف خبرة فينالدوم واستهداف أنصاف المساحات والدخول إلى منطقة جزاء الخصم، مستفيداً من الحركة المستمرة لمهاجمي الفريق جورج ويوسف النصيري.

تتميز نسخة فينالدوم بقدرة تهديفية عالية رغم أنه لاعب وسط. سجل 16 هدفاً في الموسم الماضي مع الاتفاق، ما جعله يتساوى مع ماتيو ريتيغي مهاجم القادسية ويتخلف هدفاً واحداً فقط عن الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل 17 هدفاً.

يعاني الاتحاد من نقص واضح في الحلول الهجومية واستغلال الفرص. خسر الفريق أربع نقاط هذا الموسم منها نقطتان أمام الفتح، بعد أن وصل إلى مرمى المنافس في 24 مناسبة دون نجاح في التسجيل.

يعتمد فيسينغ على ظهيري الجنب لتوسيع رقعة الملعب، مع الاستفادة من اللاعبين في العمق لزيادة القوة الهجومية. ظهرت هذه الطريقة في مواجهة النصر حيث سيطر الاتحاد على جزء كبير من المباراة بفضل ثلاثي ديون لوبي ومختار علي وحسام عوار، والدخول العميق للظهيرين بيرجوين وأحمد الغامدي، ما فتح مساحات على الجانبين استغلها الظهيران أحمد الجليدان وفارس عبدي.

يمثل لاعب الشباب مروان الصحفي البديل الوحيد المتاح على مقاعد البدلاء الذي يقتنع به المدرب لدور الجناح، خاصة بعد بيع النادي عقود موسى ديابي وعبد الرحمن العبود، وانتهاء عقد عبد العزيز البيشي.

يعكس وصول فينالدوم محاولة فنية لحل معادلة الهجوم بطريقة مختلفة عبر لاعب يمتلك خبرة معتبرة وثبت قدرته على الوصول للمرمى. يقع على فيسينغ مسؤولية إيجاد الطريقة المثلى لتوظيف اللاعب الهولندي ضمن منظومته الجديدة.

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