إسرائيل ترفع جاهزية الدفاع الجوي تحسبًا لتطورات أمنية محتملة خلال الأعياد

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، برفع مستوى التأهب وتعزيز الاستعدادات في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، تحسبًا لتطورات أمنية محتملة خلال فترة الأعياد في نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، تشمل الاستعدادات تعزيز حالة الجاهزية في منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب اتخاذ إجراءات احترازية تحسبًا لاحتمال وقوع هجمات صاروخية أو إطلاق طائرات مسيّرة من جبهات مختلفة.

ويأتي رفع الجاهزية في ظل حالة من التوتر الأمني المتصاعد في المنطقة، مع استمرار المخاوف الإسرائيلية من إمكانية توسع المواجهة على أكثر من جبهة.

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع فترة الأعياد باعتبارها مرحلة حساسة، في ظل تجمعات مدنية وحركة واسعة داخل المدن والمناطق الإسرائيلية، الأمر الذي يدفع إلى تعزيز الاستعدادات الدفاعية والأمنية.

وكانت إسرائيل قد رفعت في فترات سابقة مستوى التأهب في منظومات الدفاع الجوي بالتزامن مع تقديرات باحتمال تعرضها لهجمات صاروخية أو مسيّرات، مع تعزيز الجاهزية العسكرية على عدة جبهات.

وتأتي هذه الإجراءات وسط توتر إقليمي واسع، فيما تتابع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التطورات على الجبهات المختلفة، وتستعد لسيناريوهات قد تشمل إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة.