النيابة الاسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق خمسة مقدسيين بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات

القدس المحتلة/سما/

قدمت النيابة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس بحق خمسة فلسطينيين من القدس وبلدة كفر عقب، بزعم تشكيل خلية والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين وقوات الأمن.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن اثنين من المتهمين، وهما راشد الرشق وصبيح أبو صبيح، عملا منذ بداية العام على تشكيل تنظيم، وتجنيد عناصر، وشراء أسلحة، وجمع أموال، والبحث عن شقق لاستخدامها كمخابئ.

وتدعي النيابة أن المجموعة خططت لتشكيل خلايا في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، والاستعداد لتنفيذ هجمات في ما وصفته بـ"يوم التنفيذ" مطلع عام 2027.

مخطط لاستهداف مطعم وحاجز عسكري

ووفقًا للائحة الاتهام، تضمنت المخططات المزعومة تنفيذ عملية داخل مطعم في مدينة موديعين، حيث كان أحد المتهمين يعمل.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الرشق اشترى، وفق الادعاء الإسرائيلي، مسدسًا وبندقية من طراز M16 وذخيرة ومعدات أخرى.

كما اتهمت النيابة محمد أبو صبيح بالاحتفاظ بأموال مخصصة لنشاط المجموعة والمساعدة في إخفاء معدات والبحث عن شقة لإخفاء الأسلحة.

وقالت النيابة الإسرائيلية إن اعتقال المتهمين وعدد من الأشخاص الآخرين أدى إلى إحباط نشاط المجموعة والمخططات التي تنسبها إليها.

وأضافت أن التحقيق استمر عدة أسابيع بمشاركة الوحدة المركزية في شرطة القدس وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وأن التحقيق أدى إلى كشف ما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"بنية تحتية إرهابية" كانت تستعد لتنفيذ هجمات في منطقة القدس.

ولم تذكر النيابة في البيان المنشور اليوم تاريخًا محددًا لاعتقال المتهمين، واكتفت بالإشارة إلى أن الاعتقالات تمت خلال التحقيق الذي استمر عدة أسابيع.