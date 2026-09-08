الوليد بن طلال يحتفل بأول فوز للهلال بعد استحواذ شركته على 70% من الملكية

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت شركة المملكة القابضة، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2026، استحواذها على 70% من أسهم نادي الهلال السعودي مقابل 840 مليون ريال (حوالي 222.9 مليون دولار)، بينما يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 30% من الملكية.

وصرّح مؤسس شركة المملكة القابضة الوليد بن طلال قائلاً: "اتممنا اليوم الساعة (3:56) صفقة استحواذ 70% من الهلال، بشراكة الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة 30%"، مؤكداً دعم الشركة والصندوق الكامل لتطلعات النادي.

حضر الوليد بن طلال مباراة الهلال أمام الأهلي على ملعب المملكة أرينا في الرياض ضمن الأسبوع الثالث من دوري روشن، حيث انتهت المواجهة بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.

وظهر رجل الأعمال السعودي في لقطات متداولة يحتفل برفقة جماهير الهلال بأهداف الفريق، إذ وقف في المدرجات ورفع يديه معبراً عن فرحه، قبل أن يستدير ليوجه التحية والقبلات لمشجعي "الأزرق الهلالي".

ومع الاستحواذ الجديد، أصبح صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نسبة 30% فقط من الهلال، بينما يحتفظ الصندوق بملكية كاملة 100% لأندية النصر والاتحاد والأهلي في الدوري السعودي.

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