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كارثة جبلية روسية

خبر : انهيار ثلجي على جبل ميزيرجي الروسي يودي بـ11 متسلقًا ويفقد 6 آخرين

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيار ثلجي على جبل ميزيرجي الروسي يودي بـ11 متسلقًا ويفقد 6 آخرين



وكالات /سما/

أسفر انهيار ثلجي عن مقتل 11 متسلقًا واختفاء 6 آخرين على جبل ميزيرجي في روسيا، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ يوم الاثنين. الفرع المحلي لوزارة الطوارئ الروسية أصدر بيانًا جاء فيه أن العمليات الميدانية تواجه عراقيل كبيرة بسبب وعورة التضاريس وتهديد انهيارات ثلجية إضافية قد تقع في أي لحظة.

تلقى المنقذون بلاغ الانهيار حوالي الساعة الخامسة مساء الأحد، بالتوقيت المحلي، عندما انهارت كتلة ضخمة من الثلوج والجليد على أحد منحدرات الجبل الذي يرتفع نحو 5000 متر فوق سطح البحر. مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق من صحته، ظهّر الكتلة الثلجية وهي تهوي بقوة على المنحدر، ما يعكس ضخامة الحادث وقوة الانهيار.

كان 33 متسلقًا موجودين في المنطقة في لحظة وقوع الانهيار. تمكّن 10 منهم من الخروج بأنفسهم دون تدخل، بينما أجلت فرق الإنقاذ 6 آخرين من المنطقة بنجاح. هذا يعني أن 11 آخرين من المجموع الكلي لاقوا حتفهم و6 آخرين ما زال مصيرهم غير محدد.

يقع جبل ميزيرجي بالقرب من الحدود بين روسيا وجورجيا، وهو يصنف ضمن أعلى الجبال في روسيا (الثامن). تحيط به غابات شاسعة وأنهار جليدية عديدة، مما يجعله وجهة محبوبة لدى عشاق التسلق والمشي لمسافات طويلة من مختلف أنحاء العالم.

الادعاء العام الروسي فتح تحقيقًا جنائيًا في الحادث للتحقق من شبهات تتعلق بالإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السماح بدخول المتسلقين للمنطقة أو في إدارة عمليات التسلق ذاتها.

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