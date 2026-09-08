هواوي تطرح Pura X View بشاشة فائقة الاتساع وتصميم جديد تمامًا

وكالات /سما/

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن هاتفها الجديد Pura X View، وهو جهاز يُقدّم تصميمًا مختلفًا عن الهواتف الذكية المعتادة، حيث يجمع بين شاشة عريضة جدًا وتصميم مسطح بدون آلية طي، مستلهمًا مفهوم الهواتف القابلة للطي لكن بدون مفصل أو شاشة متحركة. تم الكشف عن الجهاز خلال فعالية أقامتها الشركة في الصين، بالتزامن مع إطلاق هاتف Huawei Mate XT 2 Ultimate Design من الجيل الثالث لهواتفها القابلة للطي ثلاثيًا.

يتميز الجهاز الجديد بشاشة OLED مسطحة قياسها 6.39 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9.5، وهي نسبة غير معتادة في السوق وتمنح الهاتف مظهرًا عريضًا مختلفًا عن معظم الأجهزة المتوفرة حاليًا. تحيط بالشاشة حواف متناظرة لا يتجاوز سمكها 1.05 ملم، مما يوفر نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 96.1%، تُعتبر الأعلى في فئة الهواتف الذكية، مما يمنح المستخدمين مساحة عرض أكبر للمحتوى.

تتمتع الشاشة بدقة تبلغ 2232 × 1320 بكسلًا، مع دعم تقنية التعتيم العالي التردد PWM عند 2160 هرتزًا، ومعدل أخذ عينات لمس يصل إلى 300 هرتز. تصل درجة السطوع القصوى للشاشة إلى 6500 شمعة، وهي محمية بزجاج Kunlun Glass. يبلغ سمك الجهاز 6.68 ملم فقط، بينما يصل وزنه إلى 201 جرام، ويتوفر بأربعة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر والرمادي.

في الناحية الخلفية، تأتي وحدة الكاميرات بتصميم أفقي في الجزء العلوي، تصميم يساعد على تقليل اهتزاز الهاتف عند وضعه على الأسطح المستوية. يشتمل نظام التصوير الخلفي على ثلاث عدسات: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بتقنية RYYB وفتحة عدسة f/1.8 مع دعم التثبيت البصري للصورة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفتحة f/2.2، وكاميرا مقربة منظارية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/2.6 مع دعم التثبيت البصري أيضًا. أما الكاميرا الأمامية فبدقة 50 ميجابكسل وفتحة f/2.6 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل Pura X View بمعالج Kirin 9030S، الذي يوفر أداء أعلى بنسبة 28% عن جيل Pura X Max السابق، إلى جانب تحسينات في سرعة واجهة النظام وتحميل وتنقل المهام بنسب تصل إلى 41% و29% و15% على التوالي. يأتي الهاتف مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع خيارات تخزين داخلية بسعات 256 جيجابايت و512 جيجابايت وتيرابايت. يعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS 7، مما يوفر تكاملًا كاملًا مع منظومة هواوي البرمجية.

تقدم هواوي بطارية بسعة كبيرة تبلغ 7000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة 66 واطًا والشحن اللاسلكي بقوة 50 واطًا. حصل الهاتف على تصنيفي IP68 و IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يوفر مستوى مرتفعًا من الحماية ضد العوامل الخارجية.

على صعيد الاتصالات، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G والواي فاي 7 والبلوتوث 6.0، بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS الثنائي التردد. يحتوي الجهاز على منفذ USB Type-C ومكبر الصوت الرئيسي في الجزء السفلي.

بدأت هواوي بتوفير Pura X View في السوق الصينية اعتبارًا من 9 سبتمبر 2026. تبدأ أسعار الجهاز من 5999 يوان صيني، أي نحو 900 دولار أمريكي، للإصدار المزود بـ 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية و256 جيجابايت تخزين، ويزيد السعر بزيادة السعة التخزينية ليصل إلى ما يعادل نحو 1266 دولارًا. لم تكشف هواوي حتى الآن عن تفاصيل مؤكدة بشأن إطلاق Pura X View في الأسواق العالمية خارج الصين، لكن من المتوقع أن يكون سعره أعلى من الأسعار المعلنة للسوق الصينية في حال تم طرحه دوليًا.

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