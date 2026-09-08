غوغل توسع جيميناي بأداة جديدة لإنتاج الموسيقى من النصوص والصور

وكالات /سما/

أعلنت شركة غوغل عن توسيع قدرات تطبيق جيميناي بنموذج توليد موسيقى متقدم يحمل اسم Lyria 3.5، في خطوة جديدة لتعزيز دورها كمنصة متعددة الوسائط للمحتوى الإبداعي. يأتي هذا الإطلاق تعزيزًا لحضور الشركة في سوق أدوات الذكاء الاصطناعي المتسارع للإنتاج الموسيقي.

يمكّن النموذج الجديد المستخدمين من إنشاء مقطوعات موسيقية وأغانٍ كاملة مباشرة داخل جيميناي، بناءً على تعليمات نصية بسيطة أو صور توضيحية، دون الاعتماد على برامج متخصصة في الإنتاج الصوتي. يصف المستخدم النوع الموسيقي أو الأجواء والإيقاع المطلوب، فيحوّل النموذج هذه التعليمات إلى عمل موسيقي متكامل يصل إلى ثلاث دقائق من المدة.

تتجاوز قدرات Lyria 3.5 الموسيقى الآلية البحتة؛ فهو يستطيع إنشاء أغانٍ تتضمن غناءً وكلمات مزامنة مع الموسيقى، مع توزيع كامل للعمل الفني. وفقًا لوثائق غوغل الموجهة للمطورين، ينتج النموذج صوتًا مجسمًا عالي الجودة بدقة 44.1 كيلوهرتز معتمدًا على الوصف النصي أو الصورة المقدمة من المستخدم.

يقول تصميم النموذج على معالجة الموسيقى بوصفها بنية مترابطة تشمل الإيقاع والتوزيع والأداء الصوتي، بدلًا من مجرد توليد تسلسلات صوتية عشوائية. يعكس هذا الاهتمام رؤية ديب مايند، الذراع البحثية التابعة لغوغل ضمن مجموعة ألفابت، في تطوير نماذج متقدمة للمحتوى الإبداعي.

أتاحت غوغل النموذج أيضًا عبر واجهة برمجة التطبيقات API الخاصة بجيميناي، مما يسمح للمطورين بدمج قدراته في خدمات ومنتجات أخرى. يفتح هذا آفاقًا متعددة لاستخدام التكنولوجيا في إنتاج موسيقى مصاحبة لمقاطع فيديو أو نماذج أولية لمشروعات فنية وصوتية متنوعة.

يأتي هذا الإطلاق متزامنًا مع سعي غوغل لتحويل جيميناي إلى منصة متعددة الوسائط شاملة، تجمع بين إنشاء النصوص والصور والصوت والمحتوى الإبداعي في تجربة موحدة واحدة. سبق هذا الإصدار دمج نموذج Lyria 3 السابق في فبراير الماضي، الذي كان يقتصر على إنشاء مقاطع موسيقية قصيرة لا تتجاوز 30 ثانية.

يعكس توسيع غوغل في مجال الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي تصعيدًا في المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا في أدوات إنتاج المحتوى الإبداعي. امتد السباق منذ البداية من معالجة النصوص والصور إلى الفيديو فالصوت والموسيقى، في محاولة لتقديم حلول شاملة للمستخدمين.

تسعى غوغل من خلال هذا النموذج إلى تسهيل صناعة الموسيقى أمام جمهور عريض من المستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة متقدمة في التوزيع أو التسجيل أو هندسة الصوت، عبر تحويل أوامر بسيطة إلى نتائج موسيقية احترافية وقابلة للاستخدام الفوري.

غير أن التوسع السريع في الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي أثار تساؤلات متزايدة في أوساط الموسيقيين والصناعة حول حقوق المؤلف والبيانات المستخدمة في تدريب هذه النماذج، وتأثيرها المحتمل على الموسيقيين والمنتجين المحترفين وسبل عملهم.

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