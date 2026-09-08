شاومي تكشف عن هاتفها القابل للطي قبل إعلان آبل بيومين

وكالات /سما/

برلين/سما- فاجأت شركة شاومي الصينية السوق التقني بكشفها عن هاتفها الجديد شاومي 18 فولد خلال معرض IFA 2026 في برلين، في خطوة استباقية سبقت إعلان آبل عن أول هاتف قابل للطي بيومين فقط. عرضت الشركة الجهاز خلف زجاج واقٍ، دون السماح للمراسلين بالتواصل المباشر معه.

جاء تصميم هاتف شاومي 18 فولد بزاويتين مدورتين عندما يكون مغلقًا، لكنه يتحول إلى أربع زوايا مدورة عند فتحه، ما يمنحه اتساقًا بصريًا أكبر عند استخدام الشاشة الداخلية بكاملها. يعكس هذا التصميم ما كانت التسريبات تتوقعه لهاتف آبل المرتقب، مما يضع شاومي في موقع المسبق للإعلان عن رؤية جديدة للأجهزة القابلة للطي.

تبلغ الشاشة الخارجية للهاتف 5.38 بوصة، بينما تبلغ الشاشة الداخلية 7.58 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:1، ما يجعله أقصر وأعرض مقارنة بهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 8 الذي تبلغ نسبة شاشته الداخلية 4:3. يتوفر الجهاز بلون أحمر مميز، لكن شاومي لم تفصح عن تفاصيل تجربة الإمساك به والشعور به في اليد.

يتضمن الهاتف ثلاث كاميرات خلفية محسنة من شركة لايكا الألمانية المتخصصة في التصوير، تشمل على الأرجح كاميرا رئيسية وعدسة تقريب وعدسة فائقة الاتساع. هذا يمثل تفوقًا على هاتف آبل المتوقع، الذي لا يُتوقع أن يحتوي على عدسة تقريب وفقًا للتسريبات المتداولة في الأوساط التقنية.

تحتوي الكاميرا الأمامية على موضع في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الداخلية، بينما يتوقع أن تكون في الزاوية اليسرى العليا في جهاز آبل المنتظر، مما يعكس نهجًا مختلفًا في تصميم واجهة المستخدم بين الشركتين.

أكدت شاومي أن الهاتف يعمل بمعالج من تصميمها الخاص، وهو Xring 03، وهي خطوة تعزز استقلاليتها التقنية. سيتعين على المستخدمين والمحللين انتظار اختبارات الأداء الفعلية لمقارنة هذه الشريحة مع معالج آبل A20 Pro القادم ومعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5.

من المقرر أن تكشف شاومي عن التفاصيل الكاملة والمواصفات النهائية للهاتف في حدث خاص يوم 7 سبتمبر الحالي، أي قبل يومين من موعد إعلان آبل عن أجهزتها الجديدة. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تطرح شاومي هذا الهاتف في الأسواق الأمريكية، وهو نمط تتبعه الشركة مع معظم منتجاتها الرائدة، الأمر الذي يحرم السوق الأمريكي من منافسة ضرورية في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية والأجهزة الذكية.

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