شاومي تُعلن توسعًا عالميًا.. دخول أوروبا بسيارات ذكية متصلة بالمنزل

وكالات /سما/

برلين/سما- أعلنت شركة شاومي عن توجه استراتيجي جديد يضع السيارات الكهربائية في صميم خطط توسعها العالمية، مع تركيز واضح على الأسواق الأوروبية. وكشفت الشركة خلال مشاركتها في معرض IFA2026 ببرلين عن نيتها طرح سياراتها الكهربائية في الأسواق الأوروبية عام 2027، في خطوة تعكس تحولًا جذريًا في مسار عمل الشركة بعيدًا عن قطاع الهواتف الذكية وحده.

وأعرضت شاومي نموذجًا لسيارة ذات تصميم مستقبلي في جنادها بالمعرض، تجسد طموحها بنقل خبرتها في مجال السيارات الذكية التي حققت حضورًا قويًا في السوق الصينية إلى الطرق الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت الأجهزة المنزلية والمنتجات المتصلة جزءًا محوريًا من نشاط الشركة إلى جانب الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

لكن رؤية شاومي تتجاوز مجرد طرح فئة منتجات جديدة. فالشركة تسعى إلى دمج السيارات في منظومة تقنية متكاملة تربط بين ثلاثة محاور أساسية: المستخدم والسيارة والمنزل، تحت شعار «Human × Car × Home». وتقوم الفكرة على تحويل السيارة إلى امتداد للأجهزة المتصلة في المنزل، بما يسمح للمستخدم بالتحكم في وظائف منزله من خلال السيارة.

واستعرضت شاومي في المعرض تطبيقات عملية لهذه المنظومة، حيث أوضحت كيف يمكن للمستخدم من داخل السيارة التحكم في أجهزة المنزل المتصلة مثل فتح وإغلاق الستائر وتشغيل مكيف الهواء أو إيقافه. وبهذا الشكل، تصبح السيارة نقطة تحكم إضافية في المنزل الذكي، مما يتيح للمستخدم مثلًا تشغيل التكييف قبل وصوله إلى المنزل أو ضبط الأجهزة عن بُعد.

وتعتمد شاومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل HyperOS لربط مختلف أجهزتها ضمن هذه المنظومة. وتتطلع الشركة إلى ما وراء التحكم اليدوي البسيط، حيث تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات والسياق المحيط بالمستخدم، من أجل تنسيق عمل الأجهزة المختلفة بين السيارة والهاتف والمنزل بصورة أكثر ذكاءً وتنبؤية.

وفي مستوى آخر من الطموح، كشفت شاومي عن مفهوم استكشافي يُدعى Xiaomi Vision Gran Turismo، وهو نموذج سيارة كهربائية خارقة طورته خصيصًا لسلسلة ألعاب Gran Turismo الشهيرة. ويستكشف هذا المفهوم أفكارًا متقدمة في التصميم والديناميكية الهوائية والتفاعل الرقمي، إلا أنه يظل في المرحلة الحالية نموذجًا اختباريًا وليس سيارة إنتاجية جاهزة للأسواق.

وتتخذ شاومي خطوات عملية ملموسة لتحقيق طموحاتها في السوق الأوروبية. فقد وقعت الشركة خلال مؤتمرها الصحفي في المعرض يوم 3 سبتمبر خطابات نوايا مع ثماني مجموعات ألمانية متخصصة في بيع السيارات، وهي Emil Frey Germany وErnst Dello Group وAutohaus Dinnebier وHahn Automobile وLUEG Mobility Group وFett & Wirtz وSPT Avior وPenske-Jacobs.

ولا تعتبر شاومي ألمانيا نقطة نهاية بل نقطة انطلاق. فالشركة تنظر إلى السوق الألمانية كمنصة لبناء شراكات مماثلة في أسواق أوروبية أخرى. وأكد كبير مسؤولي التسويق في شاومي، Xu Fei، خلال المؤتمر الصحفي أن أوروبا تمثل سوقًا رئيسية ضمن الاستراتيجية العالمية للشركة.

وترجمة هذه الخطط إلى واقع يتطلب استثمارات ضخمة في البحث والتطوير. وأعلنت شاومي عن خطتها لاستثمار أكثر من 24 مليار يورو عالميًا خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع التركيز على مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل وأشباه الموصلات والسيارات الذكية والروبوتات والتصنيع الذكي. وهذا الاستثمار الضخم يعكس الأهمية الاستراتيجية التي تعطيها شاومي للابتكار التكنولوجي كأساس لتنويع منتجاتها والتوسع في أسواق جديدة.

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