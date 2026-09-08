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خبر : Chieftec تطرح مزودات طاقة Titan و Duplex بتقنيات متقدمة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
Chieftec تطرح مزودات طاقة Titan و Duplex بتقنيات متقدمة



وكالات /سما/

برلين/سما- استعرضت شركة Chieftec في معرض IFA2026 بمدينة برلين نموذجيها الجديدين من مزودات الطاقة: Titan ATX وDuplex، اللذان يمثلان حلولًا متعددة الاستخدامات للحواسيب عالية الأداء ومحطات العمل والخوادم التي تتطلب استقرارًا عاليًا في الإمداد الكهربائي.

يتصدر Titan ATX (TTP-1650FC) الخط الجديد برقم قياسي في الإنتاجية، حيث يقدم قدرة إجمالية تصل إلى 1650 وات مع شهادة كفاءة 80 Plus Titanium، ما يصنفه من بين أكثر مزودات الطاقة التي أنتجتها الشركة كفاءة في استهلاك الطاقة. يعتمد هذا الطراز على وحدات توصيل قابلة للفصل بالكامل، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الأسلاك داخل جسم الجهاز. كما جاء مع كابلات ذات ملمس ناعم وسماكة معززة، متخلية عن تصميم الكابلات المسطحة التي استخدمتها الشركة في طرازات سابقة.

يدعم Titan معيار ATX 3.1 الحديث ويتوافق مع معيار PCIe Gen 5، مما يمكنه من تشغيل أحدث مكونات الحاسوب دون تأخر. ولتحقيق التبريد الفعال، تم تجهيزه بمروحة FDB بقياس 135 ملليمتر تعمل على الحفاظ على درجات حرارة آمنة أثناء الأحمال الثقيلة.

أما Duplex (RTX-1000G)، فيتبع نهجًا مختلفًا تماماً، حيث يأتي بتصميم 1+1 مزود للطاقة الاحتياطية، وكل وحدة توفر 1000 وات بشهادة كفاءة 80 Plus Gold. يستهدف هذا الطراز بشكل أساسي محطات العمل والخوادم التي تحتاج إلى استمرارية عالية في التشغيل دون انقطاع الكهرباء، بدلًا من السعي إلى أقصى قدرة إجمالية.

يختلف Duplex عن Titan في تصميم الكابلات، حيث يستخدم أسلاكًا غير قابلة للفصل تساهم في الحفاظ على حجم الجهاز مدمجًا. جمعت Chieftec الأسلاك الفردية في حزم صغيرة منظمة بدلًا من اعتماد تصميم الكابلات المسطحة، مما يعكس التركيز على الكفاءة الفضائية للخوادم ومحطات العمل.

تمثل هذه المنتجات الجديدة توسعًا استراتيجيًا في تشكيلة Chieftec؛ حيث يقدم Titan مستويًا أعلى من حيث القدرة الإجمالية مقارنة بطرازات الشركة السابقة، بينما يفتح Duplex فئة جديدة نسبيًا بنهج ثنائي الوحدات مخصص للاستقرار والموثوقية.

لم تعلن Chieftec بعد عن الأسعار أو مواعيد التوفر الفعلية لأي من المزودين الجديدين، غير أن الشركة أشارت إلى نيتها تقديم المزيد من التفاصيل والمعلومات التسويقية في فترة لاحقة قريبة.

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