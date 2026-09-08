موسكو تختبر حافلة كهربائية متوسطة الحجم على طرقاتها

وكالات /سما/

موسكو/سما- انطلقت حافلة "إي-سيتيماكس 9" متوسطة الحجم للعمل في شوارع موسكو لأول مرة، حيث تُجري السلطات الروسية اختبارات عملية على الخدمة الفعلية لتقويم ملاءمتها لظروف المدينة. وصلت الحافلة من مصنع بافلوفسك للحافلات إلى منصة التشغيل التابعة لشركة "موسغورترانس"، قبل أن تبدأ عملها على الخط 286 الذي يربط بين محطة ياوزا وساحة الأكاديمي ليولكا.

تنتمي الحافلة إلى عائلة "سيتيماكس 9" وتُمثّل أحدث نسخة مكهربة من هذه الفئة. يبلغ طول المركبة نحو 9 أمتار وتتسع لأكثر من 70 راكب، منهم 21 على مقاعد مخصصة، بينما يصل المدى الذي تقطعه بشحنة واحدة إلى 80 كيلومتراً. تتميز الحافلة بأرضية منخفضة بمساحة 11 متراً مربعاً، وهي نسبة قياسية في الفئة المتوسطة من الحافلات الكهربائية، مما يسهل عملية صعود وهبوط الركاب وحمل العربات والدراجات والحقائب الثقيلة.

تحتوي المركبة على منطقتين واسعتين للوقوف في المقصورة، وجهزت بمنحدر قابل للطي لتسهيل الوصول على ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أزرار اتصال مباشرة بالسائق. زوّدت الحافلة أيضاً بمنافذ USB لشحن الأجهزة المحمولة، وشاشات عرض توضح معلومات عن المسار والمحطات القادمة، وكذلك نظام تحكم حديث بالمناخ الداخلي للراحة الحرارية.

قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف: "نواصل تطوير النقل الكهربائي الأرضي في العاصمة، كما وجّه بذلك عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. تخضع حافلة كهربائية من الفئة المتوسطة للاختبار على الخط 286، وسيشرف متخصصو موسغورترانس على أدائها عبر 9 أشهر في ظروف مناخية ومرورية متنوعة. وبناءً على ما تسفر عنه الاختبارات، سنقرر شراء حافلات جديدة من هذا النوع لتشغيلها على الخطوط العادية."

يهدف الاختبار إلى تقويم كيفية عمل الحافلة في ظروف حركة المرور الحقيقية بكل تعقيداتها، الأمر الذي سيساعد في اتخاذ قرار نهائي حول توسيع استخدام الحافلات الكهربائية من الفئة المتوسطة في الشبكة المنتظمة للعاصمة الروسية. يأتي هذا الاختبار ضمن جهود موسكو الأوسع لتطوير النقل الحضري المستدام والنظيف.

يُذكر أن مصنع بافلوفسك طوّر عائلة "سيتيماكس" بإصدارات متعددة الوقود والطاقة، لكن النسخة الكهربائية تمثل أحدث مراحل التطور لهذه العائلة. تحرص موسكو على اختبار حلول نقل مبتكرة في الواقع الفعلي، بموازاة بناء منظومة متكاملة تضم حافلات بسعات مختلفة وبنية تحتية للشحن ومراكز صيانة حديثة، مما يعكس التزام الدولة بتحديث النقل في المدن مع دعم الصناعة الروسية.