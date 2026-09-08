  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

نقل روسي كهربائي

خبر : موسكو تختبر حافلة كهربائية متوسطة الحجم على طرقاتها

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تختبر حافلة كهربائية متوسطة الحجم على طرقاتها



وكالات /سما/

موسكو/سما- انطلقت حافلة "إي-سيتيماكس 9" متوسطة الحجم للعمل في شوارع موسكو لأول مرة، حيث تُجري السلطات الروسية اختبارات عملية على الخدمة الفعلية لتقويم ملاءمتها لظروف المدينة. وصلت الحافلة من مصنع بافلوفسك للحافلات إلى منصة التشغيل التابعة لشركة "موسغورترانس"، قبل أن تبدأ عملها على الخط 286 الذي يربط بين محطة ياوزا وساحة الأكاديمي ليولكا.

تنتمي الحافلة إلى عائلة "سيتيماكس 9" وتُمثّل أحدث نسخة مكهربة من هذه الفئة. يبلغ طول المركبة نحو 9 أمتار وتتسع لأكثر من 70 راكب، منهم 21 على مقاعد مخصصة، بينما يصل المدى الذي تقطعه بشحنة واحدة إلى 80 كيلومتراً. تتميز الحافلة بأرضية منخفضة بمساحة 11 متراً مربعاً، وهي نسبة قياسية في الفئة المتوسطة من الحافلات الكهربائية، مما يسهل عملية صعود وهبوط الركاب وحمل العربات والدراجات والحقائب الثقيلة.

تحتوي المركبة على منطقتين واسعتين للوقوف في المقصورة، وجهزت بمنحدر قابل للطي لتسهيل الوصول على ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أزرار اتصال مباشرة بالسائق. زوّدت الحافلة أيضاً بمنافذ USB لشحن الأجهزة المحمولة، وشاشات عرض توضح معلومات عن المسار والمحطات القادمة، وكذلك نظام تحكم حديث بالمناخ الداخلي للراحة الحرارية.

قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف: "نواصل تطوير النقل الكهربائي الأرضي في العاصمة، كما وجّه بذلك عمدة موسكو سيرغي سوبيانين. تخضع حافلة كهربائية من الفئة المتوسطة للاختبار على الخط 286، وسيشرف متخصصو موسغورترانس على أدائها عبر 9 أشهر في ظروف مناخية ومرورية متنوعة. وبناءً على ما تسفر عنه الاختبارات، سنقرر شراء حافلات جديدة من هذا النوع لتشغيلها على الخطوط العادية."

يهدف الاختبار إلى تقويم كيفية عمل الحافلة في ظروف حركة المرور الحقيقية بكل تعقيداتها، الأمر الذي سيساعد في اتخاذ قرار نهائي حول توسيع استخدام الحافلات الكهربائية من الفئة المتوسطة في الشبكة المنتظمة للعاصمة الروسية. يأتي هذا الاختبار ضمن جهود موسكو الأوسع لتطوير النقل الحضري المستدام والنظيف.

يُذكر أن مصنع بافلوفسك طوّر عائلة "سيتيماكس" بإصدارات متعددة الوقود والطاقة، لكن النسخة الكهربائية تمثل أحدث مراحل التطور لهذه العائلة. تحرص موسكو على اختبار حلول نقل مبتكرة في الواقع الفعلي، بموازاة بناء منظومة متكاملة تضم حافلات بسعات مختلفة وبنية تحتية للشحن ومراكز صيانة حديثة، مما يعكس التزام الدولة بتحديث النقل في المدن مع دعم الصناعة الروسية.

#موسكو #النقل الكهربائي #الحافلات #روسيا #الطاقة المتجددة #المدن الذكية #التكنولوجيا النظيفة #الابتكار #النقل العام #النقل الحضري

الأكثر قراءة اليوم

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

IMG_6675

إسرائيل تغلق القنصلية في القدس الشرقية وتطرد ممثلين من مركز التنسيق ردًا على بريطانيا

اشعر بالخجل مما يحدث في غزة وإسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بالضفة..بريطانيا تعلن إجراءات جديدة ضد الاستيطان

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..