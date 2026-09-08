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عناية الشعر

خبر : حمام زيت الزيتون الإيطالي.. وسيلة لشعر ناعم ولامع قبل الاستحمام

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمام زيت الزيتون الإيطالي.. وسيلة لشعر ناعم ولامع قبل الاستحمام



وكالات /سما/

إذا كان شعرك يعاني من الجفاف والخشونة ولا يستجيب لمستحضرات العناية المختلفة، فقد حان الوقت لتطبيق طريقة مختلفة في العناية به. الشعر الجاف لا يحتاج فقط إلى مزيد من المنتجات، بل إلى روتين متكامل يساعده على الاحتفاظ بالترطيب والتغذية، خاصة إذا تعرض باستمرار لأشعة الشمس أو أدوات التصفيف الحراري أو الصبغات.

من أبرز الحيل الفعالة في هذا الإطار الطريقة الإيطالية التقليدية، التي تعتمد على استخدام زيت الزيتون قبل غسل الشعر. يُعتبر هذا الزيت من المكونات الأساسية في روتينات الجمال المتوسطية، لاحتوائه على دهون طبيعية تساعد على تنعيم الخصلات وتقليل الإحساس بالجفاف والخشونة.

تتميز هذه الطريقة بأنها لا تتطلب خطوات معقدة أو وقتًا طويلًا، ويمكن إدراجها بسهولة في الروتين الأسبوعي للعناية بالشعر الجاف أو المتضرر من الحرارة. لكن للحصول على أفضل النتائج، يجب تطبيقها بطريقة صحيحة واعتدال، لأن الإكثار من الزيت قد يجعل الشعر ثقيلًا بدلًا من أن يبدو صحيًا وحيويًا.

ينصح بتخصيص يوم واحد أسبوعيًا لحمام الزيت. يعمل الزيت على تغليف ألياف الشعر وتنعيم سطحها، مما يجعل الخصلات تبدو أكثر لمعانًا وأقل خشونة. كما أن استخدامه قبل الغسل يقلل فقدان مكونات الشعر أثناء الاستحمام، خاصة عندما يكون الشعر جاف أو متضررًا.

من المهم التذكير بأن الزيت يعتبر خطوة داعمة وليس بديلًا عن الترطيب الأساسي. إذا كان شعرك شديد الجفاف، اجعلي الماسك أو البلسم المرطب جزءًا أساسيًا من روتينك، واستخدمي الزيت كمساعد يحافظ على صحة الشعر ومظهره.

بعد غسل الشعر، جففيه برفق دون فرك قوي بالمنشفة، ثم ضعي كمية صغيرة من كريم أو سيروم مخصص على الأطراف. يمكنك أيضًا وضع نقطة أو نقطتين فقط من الزيت على الأطراف بعد جفاف الشعر إذا ظلت تبدو جافة أو منفوشة.

لتحقيق نتائج أفضل، قللي من استخدام أدوات التصفيف الحراري واستخدمي واقي حراري عند الحاجة للسيشوار أو المكواة. العناية الخارجية وحدها لن تكون كافية إذا استمر الشعر في التعرض للحرارة المرتفعة بشكل متكرر.

تجنبي وضع كميات كبيرة من الزيت على الشعر أو تركه لساعات طويلة. لا تضعي الزيت الساخن مباشرة على فروة الرأس، ولا تستخدمي هذه الطريقة يوميًا. إذا كان شعرك خفيفًا أو دهنيًا، ابدئي بكمية قليلة جدًا ركزي على الأطراف. أما الشعر السميك والجاف فيمكنه تحمل كمية أكبر نسبيًا، مع ضرورة غسل الشعر جيدًا بعد الانتهاء.

أفضل روتين لن يعطيك النتيجة المرغوبة إذا كنت تمارسين عادات يومية تزيد من جفاف الشعر. من المهم دمج العناية بالزيت مع الترطيب والتغذية وتقليل التعرض للحرارة والعناية اللطيفة بالشعر، لمساعدته على استعادة مظهره الناعم واللامع مع الوقت.

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