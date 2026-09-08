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أسواق المعادن

خبر : خام الحديد يحقق أعلى مستوى في سبعة أسابيع متجاوزًا 100 دولار للطن

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
خام الحديد يحقق أعلى مستوى في سبعة أسابيع متجاوزًا 100 دولار للطن



وكالات /سما/

تجاوزت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة مستوى 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع، محققة ارتفاعًا بنسبة 1.6% عند سعر 101.10 دولار للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من يوليو الماضي.

يعزو المحللون هذا الارتفاع إلى إقفال المتداولين لصفقات المراهنة التي فضّلت فحم الكوك على خام الحديد، بالإضافة إلى التوقعات بقيام المصانع الصينية بإعادة تكوين مخزوناتها قبل موسم العطلات الرسمية وارتفاع نفقات الشحن البحري.

يتزايد التفاؤل بسوق خام الحديد مع اقتراب احتفالات العيد الوطني الصيني في أكتوبر، حيث من المتوقع أن تبدأ المصانع في تجديد مخزوناتها من المادة الخام، كما يساهم التوقع بانتعاش موسمي في قطاع البناء خلال شهر سبتمبر في دعم الأسعار.

شهدت معادن صناعية أخرى تداولت في بورصة لندن (للعقود ذات آجال تسليم 3 أشهر) حركة متباينة. ارتفع الزنك إلى 3953.00 دولار للطن بمكاسب قدرها 7.50 دولارات بنسبة 0.20%، وصعد الألمنيوم طفيفًا إلى 3297.50 دولار للطن برفع قيمته 0.50 دولار.

انخفضت باقي المعادن قيمتها، حيث تراجع النحاس إلى 14379.50 دولار للطن بخسائر بلغت 37.50 دولار بنسبة 0.25%، وهبط القصدير إلى 54785.00 دولار للطن بانخفاض قدره 81.00 دولار بنسبة 0.15%، وانخفض النيكل إلى 16790.00 دولار للطن بخسائر بلغت 56.00 دولار بنسبة 0.35%.

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