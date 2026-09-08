  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

كرة اليد السعودية

خبر : مضر يصدّر جولة الافتتاح في دوري الشباب الممتاز للسعودية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مضر يصدّر جولة الافتتاح في دوري الشباب الممتاز للسعودية



وكالات /سما/

تصدر فريق مضر جدول ترتيب الجولة الأولى من منافسات دوري الشباب الممتاز لكرة اليد بالمملكة العربية السعودية، موسم 2026-2027، عقب تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره الهدى بنتيجة 38-20 يوم الأحد.

شهدت الجولة الافتتاحية عددًا من النتائج المتنوعة؛ حققت مواجهة السلام والخويلدية التعادل برصيد 18-18، فيما فاز فريق الخليج على الحزم 22-19.

تعرّض الأهلي لخسارة في مقابله أمام ضيفه القادسية بنتيجة 21-33، بينما حقق النور انتصارًا على الصفا مساء الأحد ذاته 27-25.

أغلق المحيط سجل مباريات الجولة برفعه راية الانتصار على العدالة 28-23.

من جانبه، يتصدر فريق الخليج قائمة الأندية الأكثر حصولًا على لقب الدوري عبر السنوات برصيد 13 لقبًا، تلاه النور بعشرة ألقاب، وجاء مضر ثالثًا برصيد ستة ألقاب.

حقق الأهلي اللقب مرتين على مدار تاريخ الدوري، حين فاز كل من فريقي القارة والصفا باللقب مرة واحدة.

اقرأ أيضًا:

#كرة اليد #السعودية #دوري الشباب الممتاز #موسم 2026-2027 #فريق مضر #الخليج #النور #الأهلي

الأكثر قراءة اليوم

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..

الأخبار الرئيسية

IMG_6675

إسرائيل تغلق القنصلية في القدس الشرقية وتطرد ممثلين من مركز التنسيق ردًا على بريطانيا

اشعر بالخجل مما يحدث في غزة وإسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بالضفة..بريطانيا تعلن إجراءات جديدة ضد الاستيطان

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..