مضر يصدّر جولة الافتتاح في دوري الشباب الممتاز للسعودية

وكالات /سما/

تصدر فريق مضر جدول ترتيب الجولة الأولى من منافسات دوري الشباب الممتاز لكرة اليد بالمملكة العربية السعودية، موسم 2026-2027، عقب تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره الهدى بنتيجة 38-20 يوم الأحد.

شهدت الجولة الافتتاحية عددًا من النتائج المتنوعة؛ حققت مواجهة السلام والخويلدية التعادل برصيد 18-18، فيما فاز فريق الخليج على الحزم 22-19.

تعرّض الأهلي لخسارة في مقابله أمام ضيفه القادسية بنتيجة 21-33، بينما حقق النور انتصارًا على الصفا مساء الأحد ذاته 27-25.

أغلق المحيط سجل مباريات الجولة برفعه راية الانتصار على العدالة 28-23.

من جانبه، يتصدر فريق الخليج قائمة الأندية الأكثر حصولًا على لقب الدوري عبر السنوات برصيد 13 لقبًا، تلاه النور بعشرة ألقاب، وجاء مضر ثالثًا برصيد ستة ألقاب.

حقق الأهلي اللقب مرتين على مدار تاريخ الدوري، حين فاز كل من فريقي القارة والصفا باللقب مرة واحدة.

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