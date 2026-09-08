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ملكة جمال العالم

خبر : الدومينيكانية جوهيري مولا دومينغيز تحصد تاج ملكة جمال العالم 2026

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدومينيكانية جوهيري مولا دومينغيز تحصد تاج ملكة جمال العالم 2026



وكالات /سما/

توجت الممثلة الدومينيكانية جوهيري مولا دومينغيز ملكة جمال العالم لسنة 2026، بعد فوزها في منافسة عقدتها دولة الفيتنام وشارك فيها متسابقات من أنحاء العالم المختلفة.

أظهرت دومينغيز، التي تبلغ من العمر 24 سنة، أداءً متميزاً في المراحل الأخيرة من المسابقة حتى توجت بالمركز الأول، فيما احتلت الإسبانية إليزابيث رينيس ألابيرن المرتبة الثانية، وجاءت الماليزية تانوسيا تشيتي في المركز الثالث.

تتمتع الملكة الجديدة بخلفية أكاديمية متينة، إذ تحمل درجة علمية في إدارة الأعمال. كما أن لديها تجربة في حقل الإعلام، حيث عملت مراسلة في برنامج متخصص بالشؤون الثقافية والمجتمعية، الأمر الذي أهلها لتطوير مهارات متعددة في المجالات الإعلامية والتدريسية والعمل الطوعي.

تترأس دومينغيز مبادرة إنسانية باسم "Voices of Tomorrow" تركز على تعليم اللغة الإنكليزية للأطفال والشباب في المناطق المحرومة والمجتمعات ذات الموارد المحدودة، وهي تسعى عبر هذه المبادرة لنشر رسالة إنسانية تعنى بالتعليم والتطوير المجتمعي.

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