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فنون وثقافة

خبر : أصالة نصري تستعيد جمهورها في دمشق بحفل استثنائي

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة نصري تستعيد جمهورها في دمشق بحفل استثنائي



وكالات /سما/

دمشق/سما- أطلقت شركة "Ugar Events" حجز تذاكر حفل الفنانة السورية أصالة نصري المقرر في دمشق صباح السبت 5 سبتمبر عبر منصة Evento، بعد أسابيع من الانتظار والترقب الشعبي للعودة المنتظرة على المسرح السوري.

حدّد المنظمون موعد الحفل الأول في 17 سبتمبر الجاري بصالة الفيحاء الرياضية، وسيتبعه حفل ثانٍ في 19 سبتمبر من الشهر ذاته. وتوزعت المقاعد عند الحجز على عدة فئات سعرية مختلفة، بينما استثنيت بطاقات فئة VIP من خيارات الحجز الإلكترونية، بعدما نفدت بكاملها قبل البدء ببيع باقي التذاكر، مما يعكس الطلب الشديد على أماكن المقدمة الأمامية.

يأتي الحفل بعد غياب سنوات عن المسرح السوري، وسط توقعات بأن تحتفي أصالة نصري بجمهورها الدمشقي بأمسية موسيقية تجمع بين أغنياتها القديمة والأعمال الحديثة، ليشهد المجتمع الفني السوري عودة مهمة لإحدى أبرز الأصوات الشرقية في السنوات الماضية.

وكان المنظمون قد أعلنوا مسبقًا أن نصف العائدات المالية من الحفل ستُوجّه إلى الجمعيات الخيرية، مما يضفي على الفعالية بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا يتجاوز الطابع الفني البحت. وبذلك اجتمعت الحدث بين الترفيه الشعبي والمسؤولية الاجتماعية.

وتضمن الإعلان عن الحفل إطلاق أصالة نصري أغنية جديدة تحمل عنوان "الأصالة"، والتي تعكس دفء العلاقة بين الأم والابنة وارتباطها بذاكرة المكان. والأغنية الجديدة تعد جزءًا من مسار فني يؤكد استمرار الفنانة في العطاء والتفاعل مع جمهورها.

كان الإقبال على تذاكر الحفل قويًا من اللحظات الأولى للحجز، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العودة المنتظرة للفنانة إلى مسرح دمشق بعد سنوات من الغياب عن الأضواء.

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