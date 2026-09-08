بيروت تكرّم عمالقة الفن العربي في حفل جوائز موريكس دور الدورة 26

وكالات /سما/

بيروت/سما- استضافت العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع من أيلول/سبتمبر حفل توزيع جوائز موريكس دور للدورة السادسة والعشرين، في حدث فني ضم جمعاً واسعاً من نجوم الفن اللبناني والعربي، وشهد تكريماً لعدد من أيقونات الدراما والموسيقى والسينما.

تصدرت الفنانة المصرية ليلى علوي قائمة المحتفى بهم في الحفل، حيث نالت تكريماً تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة في السينما والتلفزيون. وامتدت نطاق التكريمات ليشمل عدداً من النجوم البارزين: المخرج والممثل اللبناني جورج شلهوب الذي احتُفي به عن تجربته الشاملة في التمثيل والإخراج، والفنان راغب علامة الذي استكمل مسيرة فنية امتدت لأكثر من أربعة عقود، والممثل والمخرج منير معاصري، والفنان ملحم زين، والفنان نقولا دانيال الذي اشتهر بدوره في مسلسل "سلمى".

احتلت الدراما العربية، وخاصة الإنتاجات السورية، مساحة لافتة في حفل التكريمات. احتُفي بالفنانة منى واصف، والنجم تيم حسن عن دوره في مسلسل "مولانا"، والفنان قصي خولي الذي أهدى جائزته لابنه في لحظة مؤثرة. شاركت الفنانة نانسي خوري ضمن تكريمات الدراما المشتركة عن دورها في ذات المسلسل. من جهتها، كُرمت الفنانة المصرية مي عمار عن دورها في مسلسل "الست موناليزا" ضمن فئة أفضل ممثلة عربية مصرية في الدراما، فيما نالت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن تقديراً عن عملها في مسرحية "منتزه الخيران" ودورها في مسلسل "بالحرام".

شهد الحفل حضوراً قوياً للفنان اللبناني جورج خباز، الذي نال تكريماً عن مسيرته الفنية إضافة إلى جائزة ضمن فئة الانتشار العالمي عن فيلمه "يونان". ظهرت الفنانة ماري سليمان بأداء مباشر حيث قدمت مزيجاً من أشهر أغنياتها.

على صعيد جوائز العمل الدرامي، حصد مسلسل "بالحرام" جائزة أفضل مسلسل لبناني، وتسلم المنتج جمال سنان من شركة "إيغل فيلمز" الجائزة. وضمن الفئات الفردية للعمل ذاته، فاز الممثل باسم مغنية بجائزة أفضل ممثل لبناني عن دور أول. في المنافسة النسائية، استحوذت رزان جمال على جائزة أفضل ممثلة لبنانية، بينما فازت كارمن بصيبص بجائزة أفضل ممثلة لبنانية عن دور أول عن شخصيتها في مسلسل "ليل".

على الصعيد الموسيقي، حملت أغنية "يا متعب قلبي" وهي الشارة الموسيقية لمسلسل "لوبي الغرام"، جائزة أفضل شارة مسلسل درامي، وفازت بها الفنانة فرح نخول. وسجل الفنان المصري أحمد سعد حضوراً متميزاً بحصوله على جائزتي النجم العربي والأغنية الضاربة عن أغنيته "مكسرات"، في أبرز محطات الجوائز الموسيقية للحفل.

ضم الحفل تجمعاً ملفتاً لنجوم الفن من الدول الثلاث، من بينهم باميلا الكيك، عبير نعمة، طلال مارديني، نور علي، جو طراد، ندى كوسا، كارمن بصيبص، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين الذين حضروا للمشاركة في هذا الحدث الفني.

تولى تقديم حفل الدورة الحالية الفنان معتصم النهار والإعلامية مايا أبو الحسن، وهي المرة الأولى التي يجتمعان فيها معاً في هذه المهمة. وظهرت الإعلامية هيلدا خليفة خلال الأمسية، بعد أن تولى الفنان والإعلامي وسام حنا تقديم النسخة السابقة من الحفل.

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