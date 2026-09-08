سيلين ديون تعترف بعدم معرفتها فيروز وتشيد بالمطبخ اللبناني

وكالات /سما/

باريس/سما- استقطبت مقابلة سريعة بين النجمة الكندية سيلين ديون وصحافية لبنانية في العاصمة الفرنسية باريس اهتمام المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تناولت الحوار موضوعات تتعلق بلبنان والثقافة اللبنانية بشكل عام.

خلال اللقاء، أعربت ديون عن حبها العميق للبنان، واستجابت لسؤال الصحفية حول معرفتها بالفنانة اللبنانية فيروز بنفي مباشر، إذ قالت إنها لا تعرفها. غير أن الفنانة الكندية أظهرت رغبة حقيقية في التعرف إليها، وتوجهت بسؤال استفساري: "هل يجب أن أستمع إليها؟". رد الصحفية بالإيجاب، مشددة على أهمية الاستماع إلى أغاني فيروز ووصفت صوت الفنانة اللبنانية بأنه "الأجمل بعد صوتك".

لفتت المقابلة الأنظار أيضاً إلى تعليق عفوي أطلقته ديون حول المطبخ اللبناني، حيث أعربت عن شغفها بتناول البابا غنوج وهو من الأطباق التقليدية اللبنانية المشهورة. أثار هذا التصريح تفاعلاً واسعاً بين متابعي الفنانة على شبكات التواصل الاجتماعي.

تستعد ديون حالياً لتنفيذ جولة فنية كبرى في قاعة "باريس لا ديفينس أرينا" تضم 10 حفلات موسيقية متعاقبة بدأت في فصل الخريف، وقررت إضافة 16 عرضاً إضافياً يمتد حتى شهر مايو/أيار 2027 استجابة للإقبال الجماهيري الكبير. تمثل هذه السلسلة من العروض عودة رسمية أولى للفنانة الكندية منذ خضوعها لرحلة علاجية.

كانت ديون قد أثارت إعجاب الملايين برؤيتها خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس عام 2024، حيث تفاعل معها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مباشرة عقب ظهورها. وكانت الفنانة قد أعلنت في السابق عن تشخيصها باضطراب عصبي نادر يعرف باسم "متلازمة الشخص المتيبس"، وهي حالة تصيب واحداً من كل مليون شخص ولا يوجد حالياً علاج معروف لها.