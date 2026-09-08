الذهبي ينتقد حفل أصالة نصري ويشعل نقاشًا حول الفعاليات الفنية

وكالات /سما/

دمشق/سما- شهدت الساحة الثقافية السورية جدلًا متجددًا عقب اتخاذ الشيخ الدعوي محمد خير الذهبي موقفًا علنيًا ضد تنظيم حفل فني للفنانة أصالة نصري، حيث أعرب عن معارضته عبر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

انطلقت انتقادات الذهبي من رؤيته للأحكام والقيم الدينية والاجتماعية، حيث اعتبر أن بعض الفعاليات الغنائية والفنية تتناقض مع هذه الرؤية. كما وجّه انتقادات حادة إلى وزارة الثقافة السورية، منددًا بقرارها إغلاق التعليقات على أحد منشوراتها المتعلقة بالفعالية، وقال إن هذه الخطوة تعكس وجود معارضة واسعة النطاق داخل المجتمع على إقامة مثل هذه الحفلات.

دعا الذهبي إلى إلغاء الحفل كليًا، مؤكدًا أن موقفه مستند إلى قناعاته الدينية الراسخة. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق نقاش أوسع يتجدد بانتظام عبر منصات الإعلام الاجتماعي حول طبيعة الفعاليات الفنية والثقافية وحدود التقبل المجتمعي لها.

انقسم الرأي العام السوري حول هذه القضية إلى تيارين متعارضين: فريق يؤيد تنظيم هذه الحفلات باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر النشاط الثقافي والفني للبلاد، وآخر يعارض إقامتها استنادًا إلى مبادئ دينية واجتماعية مختلفة عن منطق المدافعين عن الفعاليات الثقافية.

يبقى التساؤل المركزي في هذا الجدل قائمًا: كيف يمكن للدولة السورية تحقيق توازن بين دعم تنوع النشاط الثقافي والفني من جهة، واحترام الاختلاف في الآراء والقناعات الدينية والاجتماعية داخل المجتمع من جهة أخرى.

من جانبها، أعلنت شركة "Ugar Events"، الجهة المنظمة للحفل المرتقب للفنانة أصالة نصري، عن الأسعار الرسمية لتذاكر الفعالية المقررة للسابع عشر من سبتمبر/أيلول الحالي في صالة الفيحاء الرياضية بمدينة دمشق، في إشارة إلى استمرار التحضيرات لإقامة الحفل رغم الانتقادات الموجهة له.

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