  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

جدل ثقافي في سوريا

خبر : الذهبي ينتقد حفل أصالة نصري ويشعل نقاشًا حول الفعاليات الفنية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2026 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الذهبي ينتقد حفل أصالة نصري ويشعل نقاشًا حول الفعاليات الفنية



وكالات /سما/

دمشق/سما- شهدت الساحة الثقافية السورية جدلًا متجددًا عقب اتخاذ الشيخ الدعوي محمد خير الذهبي موقفًا علنيًا ضد تنظيم حفل فني للفنانة أصالة نصري، حيث أعرب عن معارضته عبر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

انطلقت انتقادات الذهبي من رؤيته للأحكام والقيم الدينية والاجتماعية، حيث اعتبر أن بعض الفعاليات الغنائية والفنية تتناقض مع هذه الرؤية. كما وجّه انتقادات حادة إلى وزارة الثقافة السورية، منددًا بقرارها إغلاق التعليقات على أحد منشوراتها المتعلقة بالفعالية، وقال إن هذه الخطوة تعكس وجود معارضة واسعة النطاق داخل المجتمع على إقامة مثل هذه الحفلات.

دعا الذهبي إلى إلغاء الحفل كليًا، مؤكدًا أن موقفه مستند إلى قناعاته الدينية الراسخة. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق نقاش أوسع يتجدد بانتظام عبر منصات الإعلام الاجتماعي حول طبيعة الفعاليات الفنية والثقافية وحدود التقبل المجتمعي لها.

انقسم الرأي العام السوري حول هذه القضية إلى تيارين متعارضين: فريق يؤيد تنظيم هذه الحفلات باعتبارها عنصرًا أساسيًا من عناصر النشاط الثقافي والفني للبلاد، وآخر يعارض إقامتها استنادًا إلى مبادئ دينية واجتماعية مختلفة عن منطق المدافعين عن الفعاليات الثقافية.

يبقى التساؤل المركزي في هذا الجدل قائمًا: كيف يمكن للدولة السورية تحقيق توازن بين دعم تنوع النشاط الثقافي والفني من جهة، واحترام الاختلاف في الآراء والقناعات الدينية والاجتماعية داخل المجتمع من جهة أخرى.

من جانبها، أعلنت شركة "Ugar Events"، الجهة المنظمة للحفل المرتقب للفنانة أصالة نصري، عن الأسعار الرسمية لتذاكر الفعالية المقررة للسابع عشر من سبتمبر/أيلول الحالي في صالة الفيحاء الرياضية بمدينة دمشق، في إشارة إلى استمرار التحضيرات لإقامة الحفل رغم الانتقادات الموجهة له.

اقرأ أيضًا:

#الدعوي محمد #سوريا #أصالة نصري #محمد خير الذهبي #الفعاليات الفنية #وزارة الثقافة السورية #دمشق #النشاط الثقافي #الجدل الديني #مواقع التواصل

الأكثر قراءة اليوم

هل قررت أبو ظبي اسقاط حكومة اليمين ؟ ..هآرتس: تحذيرات إماراتية سبقت هجوم 7 أكتوبر.. ونتنياهو ينفي: "كذبة كاملة"

أونروا تدق ناقوس الخطر: دون دعم إضافي سنُجبر على اتخاذ إجراءات قاسية تهدد ملايين اللاجئين

انتخابات إسرائيل 2026.. نتنياهو في سباق مفتوح وآيزنكوت يقترب من قلب المعادلة

محدث: جيش الاحتلال يعلن عن عملية واسعة "القبضة المشتركة" في مخيمي عناتا وشعفاط

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

تحذير عسكري إسرائيلي: تصريحات كاتس حول تدمير السلطة الفلسطينية تهدد بإشعال الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

IMG_6675

إسرائيل تغلق القنصلية في القدس الشرقية وتطرد ممثلين من مركز التنسيق ردًا على بريطانيا

اشعر بالخجل مما يحدث في غزة وإسرائيل تنفذ تطهيراً عرقياً بالضفة..بريطانيا تعلن إجراءات جديدة ضد الاستيطان

أيزنكوت يوسع الفجوة مع نتنياهو والمعارضة في طريقها للحصول على 61 مقعدا في الكنيست القادمة

2026-09-08_06-58-41_749705

الهجوم الاكبر ضد مواقع اقتصادية في المملكة..الحوثيون: أطلقنا عشرات الصواريخ والمسيرات على السعودية

2026-09-08_08-04-31_564902

نتنياهو يعتبر ترامب كلبه المُدلل والتابع..المؤرِّخ اليهوديّ شلايم: حماس التنظيم المُقاوِم تبقي فلسطين حاضرةً..