أليسيا فيكاندر.. من السجادة الحمراء إلى أكاديمية الأوسكار

وكالات /سما/

تُعتبر أليسيا فيكاندر من أبرز الممثلات السويديات اللواتي أثبتن حضوراً قوياً على الساحة السينمائية العالمية. استطاعت الفنانة السويدية، من خلال موهبتها المتعددة الأوجه وأدائها المتنوع الذي جمع بين الدراما والتاريخ والأكشن، أن تفرض نفسها كواحدة من أيقونات هوليوود الحديثة.

وُلدت فيكاندر في السويد وبدأت مسيرتها الفنية كراقصة، قبل أن تنتقل إلى عالم التمثيل. تتمتع بقدرة فريدة على تجسيد شخصيات متباينة بعمق وإقناع، الأمر الذي أكسبها إشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء. كما اشتهرت بحضورها اللافت على السجادة الحمراء، حيث تختار إطلالات مميزة من دور الأزياء العالمية الفاخرة في المهرجانات والفعاليات الدولية.

حققت فيكاندر نقطة تحول كبيرة في مسيرتها المهنية من خلال فيلم الخيال العلمي والإثارة "Ex Machina" الذي صدر عام 2015، حيث جسدت دور روبوت ذكي بشري الهيئة يُدعى "آفا". تدور أحداث الفيلم حول مبرمج شاب يُدعى "كاليب" يفوز بمسابقة لقضاء أسبوع في منزل رئيس شركته الثري والمنعزل "ناثان" وسط الطبيعة الجبلية، حيث يُطلب منه إجراء اختبار تورينج على روبوت ناثان لتحديد ما إذا كانت تمتلك وعياً حقيقياً. كان هذا الفيلم منعطفاً حاسماً في ترسيخ مكانتها العالمية.

تسلمت فيكاندر جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "The Danish Girl"، ليصبح هذا الإنجاز أكبر إثبات على موهبتها وقدرتها على الارتقاء بأدوارها إلى مستويات عالمية. في الفيلم، جسدت شخصية بطريقة مقنعة عكست عمق فهمها للتمثيل الدرامي.

قدمت فيكاندر أيضاً أداءً مميزاً في فيلم "Anna Karenina"، المقتبس من رواية ليو تولستوي الشهيرة. تدور أحداث الفيلم في بيئة الأرستقراطية الروسية خلال القرن التاسع عشر، حيث تجسد دور الكونتسة آنا كارنينا، امرأة نبيلة متزوجة من مسؤول حكومي بارد يُدعى أليكسي كارينين. تسافر آنا إلى موسكو لمساعدة شقيقها، لكنها تقابل هناك الكونت الشاب أليكسي فرونسكي، وتقع في حب عميق معه، ما يؤدي إلى قصة حب ممنوعة ومشتعلة تتطور أمام المجتمع الروسي الصارم.

على الصعيد التلفزيوني، شاركت فيكاندر في المسلسل الدرامي السويدي "Second Avenue" الذي عُرض على قناة SVT بين عامي 2007 و2010. استمر المسلسل لثلاثة مواسم بإجمالي 187 حلقة، وتمحورت قصته حول مجموعة متنوعة من الشخصيات يتقاطع حياتهم، بما في ذلك أسير سابق وابنه الملاكم الذي يعاني من حيرة بشأن توجهاته، وصديقته التي تتغير علاقتها به باستمرار، إضافة إلى طبيب نفسي وفتاة مراهقة أصبحت أماً.

على الصعيد الشخصي، تزوجت فيكاندر من الممثل الأيرلندي مايكل فاسبندر عام 2017. التقى الثنائي عام 2014 أثناء تصوير فيلمهما "The Light Between Oceans"، وأكملا قصة حبهما بالزواج في هدوء شديد وخصوصية كاملة. أكد الزوجان أن فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا عمّقت من تقاربهما وقوّت علاقتهما الزوجية، التي تتمتع باستقرار ملحوظ.

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